Ещё
На «Евровидение» запретили проносить скотч, плоскогубцы и стулья
Далее:
Читайте также:
Ещё

На «Евровидение» запретили проносить скотч, плоскогубцы и стулья 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Представители музыкального конкурса «Евровидение» опубликовали список предметов, запрещенных к проносу на лиссабонскую Алтис-Арену, где состоится событие. В «черный список» попали такие странные предметы, как скотч, тележки, плоскогубцы и даже ломы, сообщает The Telegraph.
Также организаторы концерты запретили зрителям приходить с мячами для гольфа, наручниками, пассатижами, ноутбуками, аккумуляторами для телефонов и селфи-палками.
Just looked at the banned items list for this years #Eurovision. Who would bring a shopping trolley? And also, wouldn't TV cameras technically breach these rules? They are cameras and record they record sound. And wouldn't people's phones come under 'wireless equipment'? pic.twitter.com/xeBgf7b8fm
— Hawker Hurricane (@Hurricane1940) 25 апреля 2018 г.
Помимо этого, под запрет попали лекарства, за исключением жизненно необходимых, еда, напитки, телефоны.
Организаторы «Евровидения» говорят, что такие ограничения позволят избежать давки на входе. Если запрещенные предметы все же обнаружат у посетителей, недопустимые вещи будут конфискованы.
Интернет-пользователи к таким мерам предосторожности отнеслись с возмущением.
"Кто пойдет с тележкой на «Евровидение»? Это какая-то глупость", — отметил один из пользователей «Твиттера».
Представители конкурса на критические комментарии пока не ответили.
В 2018 году «Евровидение» продлится с 8 по 12 мая.
Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова.
Вести.Ru: последние новости
Сводки о борьбе с терроризмом: ФСБ отчиталась в успехах Над Эр-Риядом засняли Апокалипсис Snapchat представила новые очки-камеру
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение17
Родченкова предложили «раздолбать»35
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского1
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение