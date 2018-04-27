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Плехов рекомендован на пост главного тренера сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина
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Плехов рекомендован на пост главного тренера сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Тренерский совет Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России рекомендовал президиуму вместо Александра Арефьева назначить на пост главного тренера сборной страны Евгения Плехова. Об этом журналистам сообщил президент организации Дмитрий Дубровский.
"Тренерский совет прошел, сегодня он принял решение рекомендовать президиуму на должность главного тренера Евгения Плехова, решение будет приниматься на президиуме федерации. В целом с организационными моментами Арефьев справился, но результаты, которые он показал, нас удовлетворять не могут, поэтому, смотря на перспективу следующих четырех лет, делаем ставку на более молодых тренеров. Евгений Плехов, на мой взгляд, мог бы занять этот пост, а дальше расставить тренерский коллектив, как он видит, а мы ему поможем", — сказал Дубровский.
Арефьев был назначен на пост главного тренера сборной России в мае 2016 года. Ранее он уже возглавлял национальную команду — с 2011 по 2014 год. Затем специалист подал в отставку после неудачного выступления спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В 2016 году тренер вернулся в национальную команду.
Плехов является тренером мужской сборной России и работает вместе в Арефьевым с 2016 года. Будучи спортсменом, он в 2008 году стал чемпионом России в командном первенстве.
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