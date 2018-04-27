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Поклонники дартса из Тимирязевки завоевали первое место Московских студенческих спортивных игр
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Поклонники дартса из Тимирязевки завоевали первое место Московских студенческих спортивных игр 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Игроки в дартс из Тимирязевской академии стали победителями XXX Московских студенческих спортивных игр. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Щемиловский». В них приняли участие команды из 17 вузов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Тимирязевской академии.
— В состав нашей команды вошли будущие зоотехники, биологи, агрономы, биотехнологии, — пояснила представитель пресс-службы Ирина Батуева.
Батуева добавила, что по результатам личного зачета лучшим игроком сборной стал Артем Клюев. (мю)
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