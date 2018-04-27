Поклонники дартса из Тимирязевки завоевали первое место Московских студенческих спортивных игр

Игроки в дартс из Тимирязевской академии стали победителями XXX Московских студенческих спортивных игр. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Щемиловский». В них приняли участие команды из 17 вузов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Тимирязевской академии.

— В состав нашей команды вошли будущие зоотехники, биологи, агрономы, биотехнологии, — пояснила представитель пресс-службы Ирина Батуева