21 южноуралец вошел в число победителей конкурса «Славим человека труда!» 

21 южноуралец вошел в число победителей окружного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!», сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Конкурсы профессионального мастерства «Славим человека труда!» в 2017-2018 годах проходили по 15 номинациям. 75 человек, среди которых 21 южноуралец, стали победителями и призерами. Золотые медали завоевали наши земляки: пожарный Юрий Дегтярев, мехатроник Владимир Безверхий и инженер-конструктор Николай Неустроев. Второе место в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева» у нашего земляка Юрия Деняева.
Мастерица народных промыслов Рафиля Касьянова завоевала «серебро» в номинации «Лучший мастер по изготовлению традиционной куклы». Среди сварщиков второе место занял Василий Стаферов, среди инженеров— конструкторов «серебро» у Натальи Иксановой. У пожарных Игоря Палкина и Сергея Галкина второе и третье место соответственно.
Добавим, что официальную делегацию Южного Урала возглавил губернатор Борис Дубровский. Глава региона наградил победителей и призеров в номинациях «Лучший мехатроник» и «Лучший инженер-конструктор».