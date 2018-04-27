Алмазный Мир 

В черте якутского города Мирный находится карьер, который считается одним из чудес не только России, но и, пожалуй, всего мира, — легендарная кимберлитовая трубка «Мир». В 2017-м, после страшной аварии, рудник законсервировали и обозначили срок его восстановления: пять-семь лет. О восстановительных работах рассказали и на пресс-конференции компании «Алроса», которая прошла с участием Ростехнадзора 27 апреля. А пока специалисты решают, как возродить «Мир», вспомним историю рудника, который разрабатывали больше полувека.