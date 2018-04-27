В новосибирском Доме офицеров ЦВО прошел первый творческий конкурс сотрудников судов региона 

Творческие номера команд были связаны с тематикой Великой Отечественной войны.
В новосибирском гарнизонном Доме офицеров ЦВО прошел первый творческий конкурс сотрудников областных и районных судов региона.
Представители Новосибирского военного гарнизонного суда открыли конкурс прочтением произведения «Баллада о танке» поэта Александра Яшина. Творческие номера команд были связаны с тематикой Великой Отечественной войны.
По итогам конкурса лучшей стала команда Октябрьского районного суда Новосибирска.