В новосибирском Доме офицеров ЦВО прошел первый творческий конкурс сотрудников судов региона

Творческие номера команд были связаны с тематикой Великой Отечественной войны.

В новосибирском гарнизонном Доме офицеров ЦВО прошел первый творческий конкурс сотрудников областных и районных судов региона.

Представители Новосибирского военного гарнизонного суда открыли конкурс прочтением произведения «Баллада о танке» поэта Александра Яшина . Творческие номера команд были связаны с тематикой Великой Отечественной войны.

По итогам конкурса лучшей стала команда Октябрьского районного суда Новосибирска.