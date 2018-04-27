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В новосибирском Доме офицеров ЦВО прошел первый творческий конкурс сотрудников судов региона
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В новосибирском Доме офицеров ЦВО прошел первый творческий конкурс сотрудников судов региона 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Творческие номера команд были связаны с тематикой Великой Отечественной войны.
В новосибирском гарнизонном Доме офицеров ЦВО прошел первый творческий конкурс сотрудников областных и районных судов региона.
Представители Новосибирского военного гарнизонного суда открыли конкурс прочтением произведения «Баллада о танке» поэта Александра Яшина. Творческие номера команд были связаны с тематикой Великой Отечественной войны.
По итогам конкурса лучшей стала команда Октябрьского районного суда Новосибирска.
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