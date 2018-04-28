Экс-начальник ГУИП Сумароков переходит на работу в «Омскую правду»

Бывший начальник Главного управления информационной политики региона Станислав Сумароков в ближайшее время займёт пост БУ «Омская правда». Он подал документы. Сейчас их проверяет антикоррупционная комиссия.

«Я пока отдыхаю. Наслаждаюсь заслуженным отдыхом, в который я не мог пойти из-за своего полугодового испытательного срока. Скоро комиссия будет рассматривать моё заявление о трудоустройстве», — приводит слова Станислава Сумарокова «Новый Омск».

По словам директора «Омской правды» Евгения Гервальда, изданию требуются, которые помогут больше заработать самостоятельно.

Напомним, Станислав Сумароков в начале апреля покинул пост начальника Главного управления информационной политики Омской области.