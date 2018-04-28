Ещё
Экс-начальник ГУИП Сумароков переходит на работу в «Омскую правду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-начальник ГУИП Сумароков переходит на работу в «Омскую правду» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Бывший начальник Главного управления информационной политики региона Станислав Сумароков в ближайшее время займёт пост БУ «Омская правда». Он подал документы. Сейчас их проверяет антикоррупционная комиссия.
«Я пока отдыхаю. Наслаждаюсь заслуженным отдыхом, в который я не мог пойти из-за своего полугодового испытательного срока. Скоро комиссия будет рассматривать моё заявление о трудоустройстве», — приводит слова Станислава Сумарокова «Новый Омск».
По словам директора «Омской правды» Евгения Гервальда, изданию требуются, которые помогут больше заработать самостоятельно.
Напомним, Станислав Сумароков в начале апреля покинул пост начальника Главного управления информационной политики Омской области.
АиФ-Омск: последние новости
Президентом Омской Ассоциации энергетиков стал Сергей Моденов На омской границе задержали крупную партию сухофруктов Омичка показала лучшие в Сибири результаты олимпиады «Созвездие Россетей»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Украинскому борцу запретили ехать в РФ16
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение