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Дзюдоистка Валькова осталась без медалей чемпионата Европы
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Дзюдоистка Валькова осталась без медалей чемпионата Европы 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская дзюдоистка Екатерина Валькова осталась без медалей чемпионата Европы, который проходит в Тель-Авиве (Израиль). В финале группового этапа соревнований Валькова уступила словенке Тине Трстеняк и вынуждена была бороться за бронзу через утешительные схватки. Первую россиянка выиграла Гили Шарир из Израиля, а во второй, непосредственно за бронзу, уступила немке Мартине Трайдос. Ещё одним бронзовым призёром стала британка Люси Реншолл.
Чемпионкой Европы стала француженка Кларисс Агбеньену, которая победила в финале Трстеняк.
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