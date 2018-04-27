Дзюдоистка Валькова осталась без медалей чемпионата Европы 

Российская дзюдоистка Екатерина Валькова осталась без медалей чемпионата Европы, который проходит в Тель-Авиве (Израиль). В финале группового этапа соревнований Валькова уступила словенке Тине Трстеняк и вынуждена была бороться за бронзу через утешительные схватки. Первую россиянка выиграла Гили Шарир из Израиля, а во второй, непосредственно за бронзу, уступила немке Мартине Трайдос. Ещё одним бронзовым призёром стала британка Люси Реншолл.
Чемпионкой Европы стала француженка Кларисс Агбеньену, которая победила в финале Трстеняк.