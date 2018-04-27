Алексей Анисимов: Работу судей в финале плей-офф оценил бы на четыре с плюсом

Напомним, «Ак Барс» в решающей серии обыграл ЦСКА со счетом 4-1.

— Сложной, прежде всего, в психологическом плане, — сказал Анисимов . — Цена ошибки неимоверно возрастала, поскольку практически в каждой игре решающим оказывался фактор большинства. И правильно выбранная линия поведения судей играла решающую роль. На это мы постоянно обращали внимание. На предматчевых совещаниях, во время разборов игр.

— Как, по-вашему, справились арбитры с этим психологическим давлением? — То уровень, который был задан с первой игры, выдержать удалось и я, пожалуй, оценил бы работу судей в финале на четыре с плюсом. Работа руководителя заключается и в том, чтобы найти правильный подход ко всем. И судейство в этом плане ничем не отличается. С кем-то нужно поговорить мягко, с кем-то жестко, а кому-то просто посмотреть в глаза.