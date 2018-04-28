Антонио Конте: Мы были обязаны брать эти три очка, если хотели сохранить надежды на место в Лиге Чемпионов

— Это была сложная игра. Тем не менее, мы были готовы к этому. На вчерашней пресс-конференции я говорил, что нам предстоит тяжелый матч против команды, которая борется за выживание в премьер-Лиге. Эта победа важна для нас. Мы были обязаны брать эти три очка, если хотели сохранить надежды на место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Хозяева поля провели хороший матч, особенно во второй половине встречи, когда они оказали серьезное давление на нас, — цитирует Конте официальный сайт клуба.

После этой игры «Челси» набрал 66 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Ливерпуль».