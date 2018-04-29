«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 2:1. Обзор матча

В матче, в сезоне, в истории личных встреч.

Венгер и Моуринью устали от вражды

«Если Венгер уважает меня хотя бы наполовину так сильно, как я уважаю его, мы можем стать друзьями». Пожалуй, самые неожиданные слова от Моуринью. Автора афоризмов про вуайеризм, «специалиста по провалам», 10 лет без побед и так далее. Теперь он сменил стиль: «Сожалею ли я о некоторых неприятных моментах? Да, и уверен, что и он тоже. Когда я приехал в Англию, „Арсенал“ был чемпионом, а Венгер — тренером непобедимой команды. Мы сражались с ними, и благодаря этому становились сильнее. Я благодарен за это. Матчи на „Хайбери“ были фантастическими. Спасибо».

Венгер ничего не сказал на счёт дружбы. Но был корректен: «Я очень уважаю Моуринью. Это большой тренер. Во Франции мы говорим на прощание au revoir, это значит, что мы можем встретиться снова».

После всех битв, провокаций и неудачно выбранных фраз это звучит не слишком убедительно. Но всё-таки здорово, что отставку Венгера сопровождают именно такие слова. Нельзя исключать, что тренер «МЮ» был так дружелюбен потому, что…

«Арсенал» слишком отстал от «МЮ»

На фоне сумасшедшего отрыва «Ман Сити» от «Юнайтед» (16 очков к 36 туру) простительно не заметить возню в остальной части большой шестёрки. Но вообще-то, по ходу текущего сезона большая шестёрка исчезла. «Арсенал» отстаёт от четвёртого места на 11 очков, а от «МЮ» вообще на 17. Разрыв между соперниками великоват, чтобы говорить о стечении обстоятельств.

Возможно, красивые слова обоих тренеров сказаны ещё и потому, что и для Венгера, и для Моуринью этот матч — не главный на остаток сезона. Главный матч Венгера будет сыгран в четверг в Мадриде, а Моуринью ещё может выиграть трофей в финале Кубка Англии. Идеальные условия, чтобы в личной встрече сделать всё правильно.

Мавропанос — новенький в классе

Новичок «Арсенала» из «Панатинаикоса» дебютирует за команду матче с неоновой вывеской. Но это не должно было его смутить: в составе лондонских школьников он в свои 20 лет не выделялся. Айвоби: 21 год, Мэйтланд-Найлс: 20 лет, Райсс Нелсон: 18 лет. 23-летний Калум Чемберс с опытом игры в ЛЧ на этом фоне выглядит старостой. В общем, выбором старта Венгер дал понять, какой матч у него в приоритете.

Зато играл Генрих Мхитарян . Он только накануне начал тренироваться в общей группе, так что в его выходе на поле можно разглядеть некоторый риск.

«МЮ» провёл матч-символ этого сезона

Команда Моуринью не стремилась прессинговать, но насыщала свою треть поля количеством игроков. «МЮ» в первом тайме показал мастер-класс по управлению темпом: в основном, тормозил игру, как только она хоть не много ускорялась, но выдал две бодрые пятиминутки с позиционными атаками и контрпрессингом после потерь.

Во время одного такого подхода был забит гол в ворота Оспины. Атаку начал Погба, отдал почти предголевой пас на Лукаку, но удар Санчеса попал в Бельерина, поэтому добил мяч сам Погба. Вообще, гиперактивность француза (которая была одним из его главных качеств в «Ювентусе») временами действительно соответствует сумме в 100 млн Но нерегулярно и, кажется, он сам не контролирует, когда это происходит.

При грамотном подходе к управлению игрой, «МЮ» — и это тоже типично для этого сезона — слишком многое позволял у собственной штрафной. Дважды в первом тайме школьники «Арсенала» разыгрывали классные комбинации на правом фланге до ударов из пределов штрафной. До идеальной машины Моуринью по убийству игры этой команде ещё далеко.

Гол Мхитаряна: Валенсия, Матич, Эррера и Смоллинг в ассистентах

Гол Мхитаряна — ошибка Валенсии. Он отдал пас строго между Эррерой и Матичем, хотя оба были в пяти метрах от него. Те не разобрались и подарили мяч Джаке. Джака вывел на удар Мхитаряна: тот оказался между линиями, полузащита далеко, Смоллинг зачем-то выбежал на Джаку и оставил Линделёфа одного. Неточный пас, путаница, кому играть по мячу, позиционная ошибка центрального защитника — как-то многовато для двух секунд. В итоге — Мхитарян первый игрок в АПЛ, который забил за «МЮ» и в ворота «МЮ» в одном сезоне. Красиво. Но вряд ли Моуринью оценит.

Позиционные атаки «МЮ» имени Луи ван Гала

Моуринью, который был вынужден убрать Лукаку из-за повреждения, после пропущенного гола выпустил Феллайни и Марсьяля. Надо признать, что Марсьяль в одиночку существенно снизил общекомандную скорость «Юнайтед». Он шёл в дриблинг, пытался заходить в штрафную с мячом, но слишком медленно. И выключался сразу после потерь, что контрастировало с командой. Если не считать дриблинга Марсьяля, позиционные атаки «МЮ» были без продвижения к воротам — классическое U-образное владение времён ван Гала.

Навал имени Феллайни

Возможно, было бы красиво, чтобы последний матч Моуринью и Венгера (последний ли? Слухов про интерес клубов хватает) закончился вничью. Но запас прочностью основы «МЮ» по сравнению с полурезервом «Арсенала» был слишком большим. Начиная с 85 минуты Феллайни пошёл в центр штрафной, и «Юнайтед» стал просто грузить в неё навесы. Дважды Марсьяль расстался с мячом вместо того, чтобы пытаться всех обвести. В первом случае Феллайни выиграл воздух и попал в штангу, а Рэшфорд добил из офсайда. Во втором Погба подобрал мяч, навесил, мяч ушёл на угловой, а с углового после трёх навесов Феллайни выиграл воздух и попал под самую штангу. Простой приём, но против него контраргументов у Венгера не было.