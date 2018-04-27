Валерий Непомнящий: В нашем чемпионате очень важна роль «дядек» 

— Сергей Игнашевич и братья Березуцкие в конце сезона могут одновременно завершить карьеру — шансы 50 на 50. По своим данным они могли бы еще играть не только в клубе, но и в сборной на домашнем чемпионате мира, — цитирует Непомнящего Sobesednik.ru. — К сожалению, у братьев с тренером сборной Станиславом Черчесовым не сложились отношения. Мне не очень корректно на эту тему говорить, но я уверен, что, не считая Джикии, в этой зоне они сильнейшие из тех, кто есть в России на этой позиции. Да, они с возрастом потеряли многое в физике, да, не хватает мобильности. Может, даже на все 90 минут не хватает концентрации. Но на сегодняшний момент это самые сильные центральные защитники. Дело даже не в их данных. Я давно заметил, что именно в нашем чемпионате очень важна роль таких фигур — возрастных, авторитетных русскоязычных игроков, дядек, как их называют. Когда есть основа, молодым легче себя проявлять. Сейчас в «Локомотиве» появились Игорь Денисов, Ведран Чорлука — вот и братья Миранчуки вышли на новый уровень. В свое время у «Зенита» была целая обойма таких игроков. Но все-таки Березуцкие и Игнашевич сами первые сказали, что заканчивают играть в сборной. Так что на тренера здесь грешить нельзя.