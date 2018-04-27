Гол форварда «Манчестер Сити» принёс «Шахтёру» победу в Мариуполе 

В первом матче 29-го тура чемпионата Украины встречались команды из Донецкого региона. «Мариуполь» играл против чемпиона и пропустил только раз — 0:1. Гол Оларенважу Кайоде из «Манчестер Сити» в середине второго тайма позволил «горнякам» набрать очередные три очка и оторваться на расстояние в две победы от киевского «Динамо».
Протокол игры
Мариуполь
Шахтёр Дн 65' Кайоде Оларенваджу (0:1)
Гальчук Евгений • Насонов Александр • Белый Максим Игоревич • Демири Бесир • Неплях Евгений 34' • Дедечко Денис • Мишнёв Дмитрий • Тищенко Игорь • Диденко Анатолий • Левченко Игорь • Авагимян Артур
Запасные: Гомис Роджер
Пятов Андрей • Исмаили Гонсалвес • Хочолава Давид 78' • Кривцов Сергей • Бутко Богдан 72' (Петряк Иван (72') • Патрик Алан 65' (Бланко-Лещук Густаво (65') • Фред Сантос • Тайсон Фреда 70' • Коваленко Виктор • Зубков Александр • Кайоде Оларенваджу 84' (Малышев Максим (84')
Запасные: Шевченко Никита • Ордец Иван • Нем Веллингтон • Матвиенко Николай
27 апреля. Стадион «Ильичёвец» (Мариуполь).