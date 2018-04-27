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Гол форварда «Манчестер Сити» принёс «Шахтёру» победу в Мариуполе
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Гол форварда «Манчестер Сити» принёс «Шахтёру» победу в Мариуполе 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В первом матче 29-го тура чемпионата Украины встречались команды из Донецкого региона. «Мариуполь» играл против чемпиона и пропустил только раз — 0:1. Гол Оларенважу Кайоде из «Манчестер Сити» в середине второго тайма позволил «горнякам» набрать очередные три очка и оторваться на расстояние в две победы от киевского «Динамо».
Протокол игры
Мариуполь
Шахтёр Дн  65' Кайоде Оларенваджу (0:1)
Гальчук ЕвгенийНасонов АлександрБелый Максим Игоревич • Демири Бесир • Неплях Евгений 34' • Дедечко ДенисМишнёв ДмитрийТищенко ИгорьДиденко АнатолийЛевченко ИгорьАвагимян Артур
Запасные: Гомис Роджер
Пятов Андрей • Исмаили Гонсалвес • Хочолава Давид 78' • Кривцов СергейБутко Богдан 72' (Петряк Иван (72') • Патрик Алан 65' (Бланко-Лещук Густаво (65') • Фред Сантос • Тайсон Фреда 70' • Коваленко ВикторЗубков Александр • Кайоде Оларенваджу 84' (Малышев Максим (84')
Запасные: Шевченко НикитаОрдец Иван • Нем Веллингтон • Матвиенко Николай
27 апреля. Стадион «Ильичёвец» (Мариуполь).
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