Гол форварда «Манчестер Сити» принёс «Шахтёру» победу в Мариуполе

В первом матче 29-го тура чемпионата Украины встречались команды из Донецкого региона. «Мариуполь» играл против чемпиона и пропустил только раз — 0:1. Гол Оларенважу Кайоде из «Манчестер Сити» в середине второго тайма позволил «горнякам» набрать очередные три очка и оторваться на расстояние в две победы от киевского «Динамо».

Протокол игры

Мариуполь

Шахтёр Дн 65' Кайоде Оларенваджу (0:1)

27 апреля. Стадион «Ильичёвец» (Мариуполь).