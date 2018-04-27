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Представитель Армении Карапетян завоевал золото ЧЕ по дзюдо
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Представитель Армении Карапетян завоевал золото ЧЕ по дзюдо 

SPORT24.ru 1 час назад
На чемпионате Европы по дзюдо в Тель-Авиве разыгран комплект медалей в весовой категории до 73 килограмм. В решающей схватке представитель Армении Фердинанд Карапетян оценкой «иппон» победил азербайджанца Хидаята Хейдарова. Бронзовые медали достались представителю Швеции Томми Масиасу и турку Билялу Чилоглу.
У женщин золотую медаль в весовой категории до 70 килограмм завоевала голландка Ким Поллинг, серебро у британки Салли Конвэй. Третье место заняли британка Джемма Хоуэлл и австрийка Михаэла Поллерес.
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