Представитель Армении Карапетян завоевал золото ЧЕ по дзюдо

На чемпионате Европы по дзюдо в Тель-Авиве разыгран комплект медалей в весовой категории до 73 килограмм. В решающей схватке представитель Армении Фердинанд Карапетян оценкой «иппон» победил азербайджанца Хидаята Хейдарова. Бронзовые медали достались представителю Швеции Томми Масиасу и турку Билялу Чилоглу.