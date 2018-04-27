Руководство «Нью-Йорк Никс» и Блатт провели переговоры в Европе

Блатт — один из главных претендентов на пост тренера «Никс». По завершении сезона руководство клуба уволило с должности наставника Джеффа Хорнасека, который вновь не сумел вывести команду в плей-офф.

Что касается Блатта, то для него сезон напротив сложился успешно. Специалисту удалось привести «Дарушшафаку» к завоеванию трофея в Еврокубке.