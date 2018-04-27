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Руководство «Нью-Йорк Никс» и Блатт провели переговоры в Европе
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Руководство «Нью-Йорк Никс» и Блатт провели переговоры в Европе 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт и боссы «Нью-Йорк Никс» в лице президента Стива Миллза и генерального менеджера Скотта Перри провели переговоры в Европе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Берман.
Блатт — один из главных претендентов на пост тренера «Никс». По завершении сезона руководство клуба уволило с должности наставника Джеффа Хорнасека, который вновь не сумел вывести команду в плей-офф.
Что касается Блатта, то для него сезон напротив сложился успешно. Специалисту удалось привести «Дарушшафаку» к завоеванию трофея в Еврокубке.
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