Руководство «Нью-Йорк Никс» и Блатт провели переговоры в Европе 

Главный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт и боссы «Нью-Йорк Никс» в лице президента Стива Миллза и генерального менеджера Скотта Перри провели переговоры в Европе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Берман.
Блатт — один из главных претендентов на пост тренера «Никс». По завершении сезона руководство клуба уволило с должности наставника Джеффа Хорнасека, который вновь не сумел вывести команду в плей-офф.
Что касается Блатта, то для него сезон напротив сложился успешно. Специалисту удалось привести «Дарушшафаку» к завоеванию трофея в Еврокубке.