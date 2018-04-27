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Люк Уилкшир: «Атлетико» — лучшая команда в мире по контратакам
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Люк Уилкшир: «Атлетико» — лучшая команда в мире по контратакам 

Советский спорт 50 минут назад
В первом матче полуфинала Лиги Европы «Арсенал» в Лондоне сыграл с «Атлетико» вничью — 1:1.
«Мы ясно понимаем, что мы должны сделать на следующей неделе. Уверены, что сможем забить и выйти в финал. Итог первого матча не тот, который ожидал «Арсенал». У нас было много моментов. Если сыграем также и в ответной игре, то у нас будет шанс.
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«Атлетико» — лучшая команда в мире по контратакам. Они сидели в обороне и ждали, когда мы совершим ошибку», — цитирует Уилкшира Football Espana.
Ответная игра состоится 3 мая в Мадриде.
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