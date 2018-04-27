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А. Медведев: за не приездом Денисенко на ЮЧМ-2018 не стоит грубая игра со СКА
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А. Медведев: за не приездом Денисенко на ЮЧМ-2018 не стоит грубая игра со СКА 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Член совета директоров КХЛ и СКА, первый президент лиги Александр Медведев высказался о ситуации вокруг нападающего ярославского МХК «Локо» Григория Денисенко, который не был вызван в юниорскую сборную России на домашний чемпионат мира под предлогом травмы, но при этом выступавший в финальной серии МХЛ.
«Я очень надеюсь, что за не приездом Григория Денисенко в сборную ничего нет особенного. Он грубо играл со СКА за «Локомотив»? Я не думаю, что в этом какая-то причина. Я всё-таки вращаюсь в этих кругах и могу точно сказать, что это не было поводом», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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