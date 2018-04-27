К ЧМ по футболу «МегаФон» создаст дизайнерские футбольные коробки в 11 городах‐участниках 

До чемпионата мира по футболу в России осталось 47 дней. За это время «МегаФон» успел собрать лучших стрит‐арт‐художников и сделать проекты футбольных коробок в городах‐участниках.
В Екатеринбурге — площадка с дополненной реальностью, а в Нижнем Новгороде — необычный
арт-объект. Проекты уже оценил Александр Кержаков.
Причем это должно быть не просто
какое-то спортсооружение, это должно быть место, место силы, которое будет реализовано в городах, и эта коробка должна во многом отражать суть города и передать дух непосредственно футбола
— Александр Жеребцов, руководитель по спонсорству и партнерству компании «МегаФон».
Две команды, 22 стрит-арт-художника
городов-участников
чемпионата мира. Над проектами футбольных коробок трудились две команды — Андрея Бергера и Андрея Люблинского. Стиль, детали и функционал придумывали они, а вот куда поставить коробку — решат абоненты «МегаФона» и жители России.
Александр Кержаков, лучший бомбардир в истории нашего футбола, пришел увидеть и оценить проекты лично. Признался, в его детстве таких крутых коробок не было — приходилось играть на хоккейной.
Здесь речь идет о дворовом футболе, о площадках для детей, для всех любителей, непрофессионалов, любителей футбола, которые могут наслаждаться этой игрой у себя во дворе
— Александр Кержаков.
В Екатеринбурге — прямо на поле — метки для дополненной реальности, а в Ростове-на-Дону
— на бортике коробки хипстеры,
инста-девушки
и депутаты, в общем, каждый найдет себя.
Абоненты «Мегафон» и жители России смогут выбрать место, места в 11 городах, где данные проекты — творческие коробки — будут реализованы, «Мегафон» построит эти проекты
— Александр Жеребцов.
Проект реализуют уже этим летом, а значит, следить за главным футбольным событием планеты можно будет прямо с поля. Когда футбольные коробки украсят города — их сразу же можно будет опробовать. «МегаФон» проведет большой национальный любительский футбольный турнир, финал пройдет в Москве или Санкт-Петербурге