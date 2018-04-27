Мы помним и гордимся: пловец Геннадий Попов

Один из основоположников плавания в Свердловской области Геннадий Вячеславович Попов родился в 1914 году в Екатеринбурге. Среди мальчишек, которые росли на его улице, он был самым маленьким и худым, вспоминает С. Н. Гущин в книге «Друзья моих военных лет». Отправляясь в очередной поход, сверстники очень редко брали Гену с собой: все из-за слабых физических параметров.

Даже во время заплывов на городском пруду парни не разрешали ему далеко отплывать от берега. Однажды Гена решил показать, что он не хуже друзей. Уже на середине водоема Попов понял, что переоценил свои возможности.

Тогда он c трудом добрался до другого берега и с ужасом осознал, что обратно никак не добраться (сил нет), а вся одежда осталась в другой части водоема. Просидев несколько часов в кустах и вдоволь наревевшись от обиды и отчаяния, Гена нагишом побежал через мост.

После этого случая Геннадий Попов твердо решил научиться плавать лучше всех — и записался на водную станцию Профсоюзов, располагавшуюся тогда на городском пруду со стороны улицы Ленина.

Благодаря желанию стать спортсменом и уязвленному мальчишескому самолюбию Геннадий быстро овладел техникой плавания, вскоре став одним из сильнейших пловцов города. В 1932 году на Урало-Кузбасской спартакиаде Попов завоевал звание чемпиона. Проявил себя пловец и на первой эстафете на приз областной газеты «Уральский рабочий»:

«Когда динамовец Попов покинул лодку, лидировавший пловец на несколько секунд был впереди. Чемпион области Геннадий Попов, плывя хорошо отработанным кролем, быстро нагнал Плотухина и закончил свой этап на 13 секунд раньше его. А это, примерно, сто «льготных» метров для бегуна. Пальма первенства прочно переходит в руки динамовцев».

Геннадий Вячеславович шутил: «Я всю жизнь либо под ружьём, либо в „Динамо“!» В ряды советский армии он уходил трижды, и каждый раз по своей воле. Впервые это случилось в 1935 году. Тогда Попова направили в 71-ую дивизию, в которой проходили службу все известные спортсмены Свердловска.

Три раза в сутки из казармы он уходил на тренировки: утром — вместе с легкоатлетами на стадион, днём — на водную станцию, а в конце дня играл в футбол или баскетбол. Но армия есть армия: как и все, Попов проходил курс молодого бойца, занимался на плацу строевой подготовкой, регулярно выезжал на стрельбище.

В 1937 году Геннадий Попов вернулся на родную водную станцию «Динамо». В это время легендарный пловец установил все свои знаменитые достижения.

Рекорды на дистанциях 1500, 800 и 400 метров в плавании кролем, установленные Поповым в 1938 году, не были побеждены более 20 лет.

На следующий год Геннадий Вячеславович одним из первых записался добровольцем на войну СССР с Финляндией и в составе специального лыжного батальона оказался на Карельском перешейке. После демобилизации Попов не очень долго наслаждался мирной жизнью, тем не менее за этот отрезок времени успел выиграть почти все городские и областные соревнования.

Когда нацистская Германия напала на Советский Союз, спортивное руководство города пыталось сделать все возможное, чтобы удержать Попова в тылу, но ничего не вышло: Геннадий Вячеславович все-таки пробился в действующую армию и вскоре оказался в районе Кандалакши.

К марту 1945 года Геннадий Попов уже имел звание капитана, а на его груди сверкали ордена Красного Знамени, Отечественной войны и два — Красной Звезды, был он трижды ранен — в руку, плечо и спину.

А за два месяца до окончания войны случилось беда: разорвавшимся вражеским снарядом ему оторвало ступню.

Все остальные бойцы погибли, а Геннадий пролежал без сознания несколько суток. Нашли Попова случайно, через восемь дней после ранения, поэтому ногу пришлось ампутировать выше колена. Вернувшись в Свердловск после длительного лечения в госпиталях Праги, Варшавы, Дрездена и Омска, Геннадию Вячеславовичу казалось, что жизнь закончилась, и он начал заливать своё горе вином.

Однако, летом 1946 года, заглянув на родное «Динамо», он загорелся идеей вернуться в плавание.

Вскоре, после изнурительных тренировок, Геннадий Попов совершил свой первый послевоенный заплыв. А через год на Верх-Исетском пруду он стал победителем массовых городских соревнований по плаванию на три километра, опередив всех сильнейших пловцов Свердловска, несмотря на инвалидность и благодаря огромному мужеству и высокому мастерству.

Шли годы, и силы стали покидать, поэтому Попов перешел на тренерскую работу в спортивное общество «Динамо». Среди его воспитанников было немало достаточно известных в спортивном мире пловцов: В. Кожин , В. Трофимов, Ю. Сорокин, В. Фроленко и др.

«Последние годы своей жизни Геннадий Попов провёл в прекрасной квартире, расположенной в самом центре города, получая вполне приличную пенсию. Но жил он совсем один, его протез сломался, а передвигаться на костылях со своим солидным весом он просто не мог. К сожалению, никто — ни облсовет «Динамо», ни спорткомитет, ни Совет ветеранов — тогда ему ничем не помогли», — написал С. Н. Гущин в книге «Друзья моих военных лет».

Геннадий Вячеславович ушел из жизни в 1976 году.

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К 9 мая Overtime.life продолжает серию рассказов об уральских спортсменах — героях Великой Отечественной войны.

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