В Подмосковье утвердили руководителя молодежного избиркома 

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. 14 членов и руководитель комиссии были приняты на заседании Мособлизбиркома.
В Подмосковье на заседании Мособлизбиркома был утвержден руководитель региональной молодежной избирательной комиссии. Кроме того, в организацию были приняты новые члены. Об этом сообщил телеканал «360».
"Сегодня утвердили новых 14 членов и руководителя молодежной избирательной комиссии", — рассказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
Также она отметила, что руководителем комиссии стала Дарья Косова — член Мособлизбиркома. Молодежная избирательная комиссия Московской области нацелена на повышение уровня правовой культуры среди молодых и будущих избирателей. Кроме того, организация формирует интерес среди молодежи к вопросам управления государственными и местными делами. Также комиссия участвует в организации выборов на территории области.