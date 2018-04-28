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В Подмосковье утвердили руководителя молодежного избиркома
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В Подмосковье утвердили руководителя молодежного избиркома 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. 14 членов и руководитель комиссии были приняты на заседании Мособлизбиркома.
В Подмосковье на заседании Мособлизбиркома был утвержден руководитель региональной молодежной избирательной комиссии. Кроме того, в организацию были приняты новые члены. Об этом сообщил телеканал «360».
"Сегодня утвердили новых 14 членов и руководителя молодежной избирательной комиссии", — рассказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
Также она отметила, что руководителем комиссии стала Дарья Косова — член Мособлизбиркома. Молодежная избирательная комиссия Московской области нацелена на повышение уровня правовой культуры среди молодых и будущих избирателей. Кроме того, организация формирует интерес среди молодежи к вопросам управления государственными и местными делами. Также комиссия участвует в организации выборов на территории области.
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