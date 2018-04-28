В Подмосковье утвердили руководителя молодежного избиркома

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости . 14 членов и руководитель комиссии были приняты на заседании Мособлизбиркома.

В Подмосковье на заседании Мособлизбиркома был утвержден руководитель региональной молодежной избирательной комиссии. Кроме того, в организацию были приняты новые члены. Об этом сообщил телеканал «360».

"Сегодня утвердили новых 14 членов и руководителя молодежной избирательной комиссии", — рассказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова

Также она отметила, что руководителем комиссии стала Дарья Косова — член Мособлизбиркома. Молодежная избирательная комиссия Московской области нацелена на повышение уровня правовой культуры среди молодых и будущих избирателей. Кроме того, организация формирует интерес среди молодежи к вопросам управления государственными и местными делами. Также комиссия участвует в организации выборов на территории области.