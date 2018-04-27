За что убили советскую фигуристку Киру Иванову

Сегодня эту фигуристку, наверное, вспомнят далеко не все. Ну, разве что те, кто серьезно увлекается спортом. А вот британскую актрису Киру Найтли уж точно знают все. А между тем именно выступление советской спортсменки побудили актера Уилла Найтли назвать дочь этим именем. Когда Кире Найтли исполнилось 16, Киру Иванову обнаружили убитой.

Олимпийская чемпионка

Кира Иванова родилась в Москве в 1963 году. Неизвестно, кто привел 6-летнюю девочку в секцию по фигурному катанию, но вряд ли это была ее мать. Женщина злоупотребляла алкоголем и воспитанием дочери практически не занималась. Кира проживала с бабушкой. Через 9 лет Иванову ожидал первый большой успех: она стала 2-ой среди юниоров на Спартакиаде народов СССР. Позже Кира Иванова стала первой фигуристкой в истории Советского Союза, которая отличилась в одиночном катании на Олимпийских играх. В 1984 году она отправилась на Олимпиаду в Сараево, откуда вернулась с бронзовой медалью.

Только серебро

Кира Иванова выкладывалась на льду полностью, но нелепые ошибки, которые она отчего-то слишком часто совершала, постоянно мешали ей занять верхнюю ступень пьедестала почета. Она вечно становилась второй. С 1986 по 1988 годы на чемпионатах Европы Иванове достается исключительно серебро. Участие в очередной Олимпиаде не принесло советской фигуристке даже бронзы: она не оказалась даже в тройке лидеров, а заняла всего лишь 7-ое место. Видимо, эта неудача стала для нее последним ударом, и Иванова ушла.

Убийство

Кира Иванова стала работать тренером. Говорят, у нее был талант и в этом. Но фигуристка долго не продержалась на новом месте. Она начала выпивать. Возможно, сказались нехорошие гены, доставшиеся ей от матери. Вскоре Иванова даже перестала выходить на лед для того, чтобы показать своим подопечным те или иные элементы. Она просто не могла твердо стоять на ногах, не то, что на коньках. С какого-то момента Кира даже на работу стала являться в нетрезвом виде. Скорее всего, именно потому, что Иванова слишком злоупотребляла спиртным, свою тренерскую должность она в конце концов потеряла. По этой же причине от нее ушел муж. А детей у Киры не было, хотя она очень о них мечтала. К тому же умерла и любимая бабушка, заменившая спортсменке мать. После того, как фигуристка уволилась, ей уже ничего не мешало выпивать столько, сколько вздумается. Длительный запой и последующая госпитализация в наркологический диспансер свели ее с другими алкоголиками. В ее московской однушке стали собираться шумные компании. А в конце декабря 2001 года в квартире Ивановой вдруг воцарилась тишина. Через 2-ое суток неравнодушные соседи зашли к Кире (дверь почему-то оказалась не заперта) и обнаружили женщину мертвой. Кто-то нанес фигуристке больше 15-ти ножевых ранений. Вызванные на место сотрудники милиции предположили, что убийство мог совершить кто-то из ее собутыльников на почве банальной бытовой ссоры. Однако найти преступника так и не удалось.