В Ярославле прошло заседание политического совета партии «Единой России»

В его состав входят 64 человека. На встрече политики приняли решение поддержать инициативу губернатора Дмитрия Миронова развивать и внедрять высокотехнологические системы по сбору и переработке мусора. Сразу несколько депутатов высказались за необходимость скорейшего решения экологических вопросов города.

-В городе нужно бороться с огромным количеством несанкционированных свалок, как внутри, так и снаружи Ярославля, — отметил депутат муниципалитета Илья Горохов . — Совсем недавно начался месячник благоустройства, в первый же день в городе было устранено 739 несанкционированных свалок. Работы еще непочатый край, нужно научиться уважать дом, в котором мы живем, кроме нас наш город никто не уберет.

Также члены совета обсудили ход предварительного голосования по определению кандидатур от партии в депутаты Ярославской областной Думы седьмого созыва, которое пройдет 9 сентября 2018 года. На них будут избраны главы 17 поселений области, депутаты 18 городских сельских поселений, депутаты муниципального совета городского округа город Рыбинск.

— Мы народная партия, нам необходимо на деле решать вопросы. Все что мы делаем — делаем для людей. Если проблемы города другие партии используют в популистских целях, пытаются набрать баллы, играя на общественном мнении, то нам надо эти проблемы решать. Каждому лично выходить и заниматься вопросами города, вопросами, волнующими ярославцев, — отметил Владимир Слепцов.

Важным вопросом встречи стала и инициатива объединения сельских поселений, входящих в состав Переславского муниципального района, с городским округом Переславль-Залесским. Решение было принято единогласно. Оно никак не повлечет за собой прекращение мер социальной поддержки.

Также на заседании собравшиеся определили дату созыва ХХХI конференции Ярославского регионального отделения партии. Она запланирована на 30 июня 2018 года.