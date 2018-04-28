Симеоне дисквалифицируют на полгода, «Милан» переманит гения селекции Мончи, Салаху подарят землю в Мекке: горячие слухи недели

"Евро-Футбол.ру" с особым пристрастием изучил самые горячие слухи недели и представил их вашему вниманию.

Длительная дисквалификация Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» нарвался на большие сложности. УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении аргентинского наставника Симеоне. «Индеец» было удалён в начале встречи 1/2 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала» (1:1) за споры с арбитром. Игру обслуживал французский арбитр Клеман Тюрпен . 47-летний наставник был резко недоволен неудачным началом матча, в ходе которого его команда осталась в численном меньшинстве и испытывала игровые проблемы. Диего успел оскорбить нецензурной бранью официальное лицо. Но и после удаления он вёл себя неподобающим образом. Как выясняется, в ложе для почётных гостей «Эмирейтс Стэдиум» Симеоне через средства связи контактировал со скамейкой запасных, что категорически запрещается правилами УЕФА. Минимальное наказание для тренера — трёхматчевая дисквалификация. В любом случае аргентинец уже пропустит финал Лиги Европы. Но весьма вероятно, что уже четвёртого мая Диего Симеоне услышит и более серьёзное наказание для себя, а именно — полугодовую дисквалификацию, так как данное поведение аргентинца уже является рецидивом: в прошлом он наказывался за подобные проступки.

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Гениальный Мончи перейдёт в «Милан»

На сегодняшний день главной трансферной целью «Милана» является вовсе не футболист, а спортивный директор столичной «Ромы» Мончи. Китайские руководители «россонери» крайне недовольны деятельностью нынешнего спортивного директора команды Массимилиано Мирабелли . Итальянец будет уволен со своей должности в случае невыхода «Милана» в еврокубковую осень 2018 года. Для улучшения качества покупок футболистов миланцы сделали запрос, по версии Calciomercato в «Рому». 49-летний испанец с прошлого года трудится в «Роме». На данный момент он обладает соглашением, рассчитанным до 2021 года. Кроме Мончи кандидатами на пост спортивного директора являются Вальтер Сабатини , Кристиано Джунтоли и Майкл Эменало . За время деятельности Мончи в столице Италии «Рома» в числе прочих за относительно невысокую сумму продала в «Ливерпуль» Мохаммеда Салаха — нынешнего претендента на «Золотой мяч», одного из лучших футболистов всего мирового футбола на 2018 год.

Салаху подарят землю в Мекке

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах может получить участок земли в священном для всех мусульман городе Саудовской Аравии Мекке. Глава города Фархад Аль-Руки выступил с подобной инициативой в связи с тем, что Салах отличается не только отличным футболом на поле, но и высокой моралью и добрым характером за его пределами. В Британии Салах, по мнению Аль-Руки, показывает лучшие качества для мусульманина. Сейчас Мохаммед является послом религиозной толерантности и этнических ценностей. Чиновник не будет строить какие-то ограничение на использование земельного участка. В частности, Салаху уже предложили просто принять её в дар, вырастить сад, построить дом, мечеть или заработать деньги с перепродажи. Отметим, что в Египте Мохаммед Салах также славится незапятнанным поведением. На Родине бывший игрок «Ромы», «Фиорентины» и «Челси» строит школы, а также инвестирует деньги в экономику страны.

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"Глазго Рейнджерс" приглашает Джеррарда

Легендарный для «Ливерпуля» Стивен Джеррард в новом сезоне может возглавить шотландский «Глазго Рейнджерс». 37-летний англичанин является фаворитом у букмекеров среди претендентов на пост нового главного тренера клуба из Глазго. Руководитель шотландского коллектива Дейв Кинг в среду посетил первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» (5:2). Во время матча Лиги чемпионов Джеррард и Кинг обсуждали трансферы на следующее лето, которое Джеррард уже проведёт в качестве рулевого «Рейнджерс». Английские СМИ опасаются, что Стивен, возглавляющий сейчас юношескую команду «Ливерпуля», является не самым подходящим кандидатом на должность тренера в очень уважаемом клубе Европы из-за отсутствия серьёзного опыта, однако храбрость города берет! Сейчас «рейнджеры» работают под ведением Гржма Марти, но последний закончит деятельность в клубе в конце сезона.

"Тосно" переедет в Калининград

Ленинградский клуб «Тосно», пробившийся в финал Кубка России, может сменить прописку. Команда, испытывающая грандиозные финансовые сложности, может быть выкуплена и перевезена в Калининград. Другой потенциальной точкой дислокации называется Нижний Новгород. Данные города рассматриваются в первую очередь по причине наличия в них приличных стадионов, позволяющих принимать матчи уровня еврокубков. По словам источников, владеющих информацией, если «Тосно» добьется победы в Кубке России, команда расплатится с игрокам за многомесячные долги.