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«Фулхэм» набрал три очка и оказал давление на «Кардифф»
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«Фулхэм» набрал три очка и оказал давление на «Кардифф» 

Евро-футбол.Ру 19 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В сорок пятом туре Чемпионшипа «Фулхэм» добился волевой победы над «Сандерлендом».
Три очка позволили «дачникам» подняться на второе место, дающее право на прямую путёвку в Премьер-лигу, но «Кардифф Сити» свой матч игрового дня проведёт в субботу. Борьба будет жаркая, ведь есть такой момент, как психологический фактор.
Протокол игры
Фулхэм
Сандерленд
28' Асоро Йоэль (0:1)
(1:1) Пиазон Лукас 45'
(2:1) Митрович Александр 76'
Беттинелли Маркус 90' • Фредерикс Райан • Одуа Денис • Рим Тим • Таргет Мэтт 40' (Камара Абубакар (40' 90') • Кэрни Том 90' (Калаш Томаш (90') • Макдоналд Кевин • Йохансен Стефан • Пиазон Лукас 74' (Фонте Руй (74') • Митрович Александр • Сесеньон Райан
Запасные: Баттон ДэвидНорвуд Оливер • Кристи Сайрус • Лука де ла Торре
Стил Джейсон 62' • Джонс Билли 46' (Мэтьюз Адам (46') • О'Ши Джон 45' • Коне Ламин • Уилсон Марк • Макнейр Пэдди • Этан Робсон 86' (Майя Джош (86') • Асоро Йоэль • Эжариа Ови 77' (Макманаман Каллум (77' 90') • Ханимэн Джордж • Флетчер Эшли 61'
Запасные: Луа-Луа Казенга • Кемп Ли • Кларк-Солтер Джейк
27 апреля. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).
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