«Фулхэм» набрал три очка и оказал давление на «Кардифф»

В сорок пятом туре Чемпионшипа «Фулхэм» добился волевой победы над «Сандерлендом».

Три очка позволили «дачникам» подняться на второе место, дающее право на прямую путёвку в Премьер-лигу, но «Кардифф Сити» свой матч игрового дня проведёт в субботу. Борьба будет жаркая, ведь есть такой момент, как психологический фактор.

Протокол игры

Фулхэм

Сандерленд

28' Асоро Йоэль (0:1)

Запасные: Луа-Луа Казенга • Кемп Ли • Кларк-Солтер Джейк

27 апреля. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).