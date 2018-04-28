«Фулхэм» набрал три очка и оказал давление на «Кардифф» 

В сорок пятом туре Чемпионшипа «Фулхэм» добился волевой победы над «Сандерлендом».
Три очка позволили «дачникам» подняться на второе место, дающее право на прямую путёвку в Премьер-лигу, но «Кардифф Сити» свой матч игрового дня проведёт в субботу. Борьба будет жаркая, ведь есть такой момент, как психологический фактор.
Протокол игры
Фулхэм
Сандерленд
28' Асоро Йоэль (0:1)
(1:1) Пиазон Лукас 45'
(2:1) Митрович Александр 76'
Беттинелли Маркус 90' • Фредерикс Райан • Одуа Денис • Рим Тим • Таргет Мэтт 40' (Камара Абубакар (40' 90') • Кэрни Том 90' (Калаш Томаш (90') • Макдоналд Кевин • Йохансен Стефан • Пиазон Лукас 74' (Фонте Руй (74') • Митрович Александр • Сесеньон Райан
Запасные: Баттон Дэвид • Норвуд Оливер • Кристи Сайрус • Лука де ла Торре
Стил Джейсон 62' • Джонс Билли 46' (Мэтьюз Адам (46') • О'Ши Джон 45' • Коне Ламин • Уилсон Марк • Макнейр Пэдди • Этан Робсон 86' (Майя Джош (86') • Асоро Йоэль • Эжариа Ови 77' (Макманаман Каллум (77' 90') • Ханимэн Джордж • Флетчер Эшли 61'
Запасные: Луа-Луа Казенга • Кемп Ли • Кларк-Солтер Джейк
27 апреля. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).