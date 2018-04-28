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Звезды «Мстителей» записали пародийное музыкальное видео
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Звезды «Мстителей» записали пародийное музыкальное видео 

Попкорн News 20 минут назад
Фото: Попкорн News
Интернет буквально заполонили ролики и интересные видео с телешоу, которые исправно посещает каст нового фильма «Мстители: Война бесконечности». Помимо участия в различных развлекательных играх, актеры успели даже записать музыкальное пародийное видео на песню из американского ситкома 70-х.
Во время телешоу Джимми Фэлона (у Киммела «Мстителям» приходилось рисовать и угадывать друг друга) Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Энтони Маки, Крис Хемсворт, Бенедикт Камбербэтч, Крис Прэтт, Чадвик Боузман и усатый Крис Эванс исполнили задорную песенку, пародирующую заставку к ситкому «Семейка Брэйди». Текст песни был переделан под персонажей Marvel, поэтому вместо истории семьи Брэйди мы слышим рассказ про плейбоя-гения, бывшую российскую шпионку, бога грома и молнии, бойца Второй мировой и т.д.
Пародия:
Оригинал: попкорнnews
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