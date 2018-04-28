Звезды «Мстителей» записали пародийное музыкальное видео

Интернет буквально заполонили ролики и интересные видео с телешоу, которые исправно посещает каст нового фильма «Мстители: Война бесконечности». Помимо участия в различных развлекательных играх, актеры успели даже записать музыкальное пародийное видео на песню из американского ситкома 70-х.

Пародия:

Оригинал: попкорнnews