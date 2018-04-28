ЕС введет квоты в 30% на европейское ТВ и кино

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Европарламент разрабатывает закон, обязывающий иностранные компании, выделять 30% от их эфирного времени телепрограммам и фильмам европейского производства.

Об этом сообщается в пресс-релизе Европарламента. В заявлении упоминается, что данные правила будут касаться не только телевещательных компаний, но также и интернет-платформ и онлайн-кинотеатров.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Измененное законодательство будет применяться к телевещательным компаниям, а также к платформам, предоставляющим услуги по видео по запросу и общий доступ к видео, — таким, как Netflix , YouTube или Facebook, а также платформам, осуществляющим прямые трансляции.

Также приняты более строгие правила по рекламе и установлены требования к минимальной доле в 30% от общего контента программ по ТВ-каналам, платформ видео по запросу». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]