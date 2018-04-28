Ещё
ЕС введет квоты в 30% на европейское ТВ и кино
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЕС введет квоты в 30% на европейское ТВ и кино 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Европарламент разрабатывает закон, обязывающий иностранные компании, выделять 30% от их эфирного времени телепрограммам и фильмам европейского производства.
Об этом сообщается в пресс-релизе Европарламента. В заявлении упоминается, что данные правила будут касаться не только телевещательных компаний, но также и интернет-платформ и онлайн-кинотеатров.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Измененное законодательство будет применяться к телевещательным компаниям, а также к платформам, предоставляющим услуги по видео по запросу и общий доступ к видео, — таким, как Netflix, YouTube или Facebook, а также платформам, осуществляющим прямые трансляции.
Также приняты более строгие правила по рекламе и установлены требования к минимальной доле в 30% от общего контента программ по ТВ-каналам, платформ видео по запросу». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]
Вести Экономика: последние новости
Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018 Топ-14 самых влиятельных спортивных фанатов в мире Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского6
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Липницкая удивила откровенным фото14
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение