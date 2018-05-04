Ещё
Букмекеры: «МЮ» продлит победную серию в матче чемпионата Англии с «Брайтоном»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекеры: «МЮ» продлит победную серию в матче чемпионата Англии с «Брайтоном» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Букмекеры.рф
Букмекеры назвали фаворита матча 37-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. «МЮ» выиграл два матча в турнире подряд.
Букмекеры предлагают поставить на гостей за 1.75. Шансы «Брайтона» на победу оценены коэффициентом 4.75. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.70.
По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.91, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83.
Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.85.
Самые вероятные авторы голов — Алексис Санчес, Маркус Рашфорд (по 2.30) и Антони Марсьяль (2.50).
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
Чемпионат.com: последние новости
Сивцов и Лопес пострадали во время тестирования трассы на «Джиро» Казанский “Зенит” готовится к домашнему финалу волейбольной Лиги чемпионов Видео: на новом стадионе в Самаре готовят поле к матчам ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская чемпионка оголилась для журнала29
Почему сборной России будет тяжело22
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Как выглядит победившая всех гимнастка13
УЕФА по ошибке назвал победителя Лиги чемпионов2
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение