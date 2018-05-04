Букмекеры: «МЮ» продлит победную серию в матче чемпионата Англии с «Брайтоном»

Букмекеры назвали фаворита матча 37-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — « Манчестер Юнайтед ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. «МЮ» выиграл два матча в турнире подряд.

Букмекеры предлагают поставить на гостей за 1.75. Шансы «Брайтона» на победу оценены коэффициентом 4.75. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.70.

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.91, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.85.

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