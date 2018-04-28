Спецпроект: предугадай исход Чемпионата мира-2018, группа А

До чемпионата мира по футболу в России остаётся менее 50 дней. На протяжении огромного количества времени болельщики и эксперты со всего земного шара обсуждают и думают, как выступит на Мундиале та или иная команда. Портал "Евро-футбол.ру" решил не оставаться в стороне и предлагает посетителям ресурса определить судьбу мирового первенства.

В этом спецпроекте именно вы решите: выйдет ли Россия из группы, дойдет ли до финала Франция, Аргентина или Испания, и самое главное — кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018? Параллельно с этим, мы будем вкратце рассказывать вам о каждой сборной каждого квартета. Начнём мы, естественно, с группы под литерой «А». Надеемся на вашу поддержку и фидбек, друзья!

Группа А СБОРНАЯ РОССИИ

Рейтинг FIFA (апрель): 66 Главный тренер: Станислав Черсесов

Попали на ЧМ: как хозяева

Лучший результат на ЧМ: 4-е место (1966 — СССР); групповой этап (1994, 2002, 2014 — Россия)

Матчи на групповом этапе ЧМ: с Саудовской Аравией (14.06, «Лужники»), с Египтом (19.06, Санкт-Петербург), с Уругваем (25.06, Самара)

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Про нашу сборную вы сами всё прекрасно знаете. Для сборной России этот Мундиаль — последний шанс вернуть любовь и доверие сограждан. Простые россияне устали наблюдать за невзрачной игрой на каждом большом турнире и с теплотой вспоминать 2008 год. Предпосылок для хорошего выступления сборной России немного: из строя на длительный срок выбыли основные игроки (Джикия, Кокорин, Васин), а игра с топ-сборными показала несостоятельность нашей команды соперничать соперничать с ними на равных. Однако в группе у нашей сборной далеко не сборные Бразилии и Франции, так что остаётся надеяться, что домашние трибуны, атмосфера всеобщей веры в команду и проявление футболистами своих лучших качеств поможет российской сборной выйти из группы. Как минимум.

СБОРНАЯ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Рейтинг FIFA (апрель): 70 Главный тренер: Хуан Антонио Пицци

Попали на ЧМ: второе место азиатской квалификации (19 очков)

Лучший результат на ЧМ: 1/8 финала (1994)

Матчи на групповом этапе ЧМ: с Россией (14.06, «Лужники»), с Уругваем (20.06, Ростов), с Египтом (25.06, Волгоград)

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Для саудитов чемпионат мира в России станет пятым по счёту. В последний раз сборная Саудовской Аравии играла на Мундиале в 2006, однако в группе с Испанией, Тунисом и Украиной ожидаемо заняла последнюю строчку. В отборе к российскому мировому первенству команда с Аравийского полуострова опередила Австралию, причём по разнице голов (+7 против +5), одержав решающую победу в заключительном десятом туре над Японией (1:0) благодаря голу Аль-Муваллада. Кстати, форвард выступает на правах аренды в «Леванте». Ну, как выступает… 0 сыгранных матчей с января этого года. Впрочем, как и у девяти футболистов сборной Саудовской Аравии, отправленных с подачи чиновников федерации футбола страны на «стажировку» в клубы Ла Лиги и Сегунды.

Главный тренер команды Хуан Антонио Пицци возглавил саудитов в конце ноября прошлого года, а за несколько месяцев до этого на тренерском мостике был главным Эдгардо Бауса . Думаете он вывел аравийцев на чемпионат мира? Нет, не угадали: героем нации был Берт Ван Марвейк, однако голландца уволили из-за разногласий с федерацией футбола Королевства. Три смены тренера за три месяца, с ума сойти! Переживающим за саудитов остаётся надеяться, что нынешний тренер Хуан Антонио Пицци не поссорится с руководством ФФСА за оставшиеся 1,5 месяца до Мундиаля.

СБОРНАЯ ЕГИПТА

Попали на ЧМ: первое место африканской квалификации (группа Е, 13 очков)

Лучший результат на ЧМ: групповой этап (1934, 1990)

Матчи на групповом этапе ЧМ: с Уругваем (15.06, Екатеринбург), с Россией (19.06, Санкт-Петербург), с Саудовской Аравией (25.06, Волгоград)

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Если вы думаете, что Египет = Салах, то вы абсолютно правы. Звезда «Ливеруля» и обладатель Золотого Мяча-2018 забил 71% всех голов Египта в африканской квалификации к Мундиалю. Более того, именно гол Салаха с пенальти на 95-й минуте матча со сборной Конго вывел североафриканцев на чемпионат мира в России. Квалификацию, кстати, египтяне прошли довольно уверенно, набрав 13 очков из 18 возможных в матчах с Ганой, Угандой и Конго.

Главная проблема Египта, помимо Салахозависимости, — священный месяц Рамадан. Как признавался рулевой египтян Эктор Купер, именно из-за Рамадана игроки будут не есть от рассвета до заката, а вмешиваться в это он не может, так как полностью уважает любую религию. Священный месяц начнётся 15 мая, а закончится 14 июня. На следующий день Египет сыграет первый матч на ЧМ против Уругвая. Остаётся надеяться, что голодные египтяне и уставший после тяжелейшего сезона Салах будут думать не о футболе, а о еде и отдыхе. Шанс для нашей сборной! Хотя, россияне тоже могут начать думать о еде и отдыхе даже без священного месяца.

СБОРНАЯ УРУГВАЯ

Попали на ЧМ: второе место южноамериканской квалификации

Лучший результат на ЧМ: чемпионы (1930, 1950)

Матчи на групповом этапе ЧМ: с Египтом (15.06, Екатеринбург), с Саудовской Аравией (20.06, Ростов), с Россией (25.06, Самара)

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Сборная Уругвая — безоговорочный фаворит группы А. В составе «селесте» играют такие люди, как Суарес, Кавани, Годин, Хименес, Муслера, Бентанкур и дальше по списку. В южноамериканской квалификации уругвайцы заняли второе место, уступив лишь бразильцам, и опередив Аргентину, Колумбию и Чили. Последние и вовсе, к огромному сожалению, не попали на Мундиаль. Главное оружие сборной Уругвая — стандарты. Именно со стандартных положений уругвайцы забили аж 14 раз, больше всех в Южной Америке.

Хотя, возможно, два главных оружия уругвайцев — Суарес и Кавани, которые наколотили 71 гол на двоих. Противостоять им будет великая тройка защитников Нойштедтер — Гранат — Кудряшов. Может и не конкретно она, но кого бы вы не поставили на место того или иного футболиста нашей сборной, он не справится с форвардами мирового уровня. Будем верить, что к третьему туру (а именно в третьем туре мы сыграем в Самаре с уругвайцами) сборная России решит свои задачи, набрав шесть очков из шести возможных, и выйдет из группы. Пожалуйста.

Теперь, когда вы познакомились со всеми представителями квартета А, решите с помощью опросов: какое место в группе займет та или иная команда по результатам трёх туров. В дальнейшем мы распределим места во всех восьми группах на основе ваших голосов и начнётся стадия плей-офф. Будьте на связи!