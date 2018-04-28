Ещё
«Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанского первенства по футболу 29 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанского первенства по футболу 29 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Алавес»
В марте у басков приключилась неудачная серия из трех поражений подряд, которая прервалась первого апреля выездной ничьей с «Эспаньолом» (0:0).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
После этого «Алавес» дома победил «Хетафе» (2:0) и на выезде одолел «Эйбар» (1:0). Домашний матч с «Жироной» окончился поражением со счетом 1:2, но в последнем матче «Алавес» на выезде разгромил «Лас-Пальмас» (4:0), отправив островитян в Сегунду.
После 34 туров «Алавес» с 41 очком поднялся на 13-е место, обезопасив себя от вылета. Разница мячей 34-47.
Лучший бомбардир команды Мунир Эль-Хадади с 9 голами и 6 передачами. 5 голов и 5 ассистов у Ибаи Гомеса, 3 гола и 7 передач у Альфонсо Педрасы.
Из-за травм в предстоящем матче не сыграют защитники Алексис Руано и Карлос, а из-за перебора карточек — защитник Родриго Эли.
«Атлетико»
У мадридцев апрель получился куда более насыщенными — команда Симеоне сражается на два фронта, и потеряв надежду догнать «Барселону», сосредоточилась на Лиге Европы.
В рамках Примеры матрасники на своем поле обыграли «Депортиво» (1:0), а затем в первом четвертьфинальном матче ЛЕ справились с лиссабонским «Спортингом» (2:0).
В дерби с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Симеое сыграли вничью 1:1, а выезд в Лиссабон завершился поражением со счетом 0:1, которого хватило для выхода в полуфинал.
В чемпионате Испании «Атлетико» дома разгромил «Леванте» (3:0), затем на выезде уже сам был разгромлен «Реал Сосьеададом» (0:3), после чего на своем поле разошелся миром с «Бетисом» (0:0).
В последнем матче, в рамках полуфинала Лиги Европы «Атлетико» сыграл на выезде вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1), уйдя от поражения в концовке матча.
После 34 туров «Атлетико» с 72 очками расположился на втором месте, на 11 очков отставая от «Барселоны». Разница мячей 54-18.
Лучший бомбардир команды с 19 голами и 8 передачами — Антуан Гризманн. У Анхеля Корреа 8 голов и 4 передачи, у Кевина Гамейро 6 голов и 4 передачи.
В предстоящем матче сыграют из-за травм защитник Филипе Луис и нападающий Диего Коста, из-за перебора карточек — защитник Хосе Мария Хименес.
В первом круге «Атлетико» победил на своем поле со счетом 1:0, в прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью — 1:1 в Мадриде и 0:0 в Стране Басков.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Атлетико», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,30.
За успех «Алавеса» предлагают 3,40, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.
Мадридцы не выиграли ни одного из пяти выездных матчей, трижды уступив, а «Алавес» выиграл 7 из последних 10 матчей на своем поле. Баски дадут достойный отпор столичным гостям, встреча скорее всего завершится вничью, забитых голов будет мало, если они будут вообще.
Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,65 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,50, а также европейский гандикап «победа „Алавеса“ +1 гол» — за 1,60.
LiveSport.Ru: последние новости
«Амкар» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 апреля «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу 29 апреля Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Липницкая удивила откровенным фото14
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение