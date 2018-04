Я же говорил, что сговора не было!

House Intelligence Committee rules that there was NO COLLUSION between the Trump Campaign and Russia. As I have been saying all along, it is all a big Hoax by the Democrats based on payments and lies. There should never have been a Special Counsel appointed. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2018 г.

​Комитет по разведке палаты представителей постановил, что между кампанией Трампа и Россией НЕ БЫЛО СГОВОРА. Как я и говорил постоянно, это все — большой обман со стороны демократов, основанный на деньгах и лжи. Спецпрокурора назначать вообще не нужно было. Охота на ведьм! — Президент США Дональд Трамп

Good meeting today between @POTUS and German Chancellor Angela Merkel . Discussed NATO spending & trade with our entire team — including our newest member, Ambassador @RichardGrenell. Congratulations Rick! pic.twitter.com/CO3JOmw2Yn

— Vice President Mike Pence (@VP) 27 апреля 2018 г.

Sec. Pompeo met with #Italy’s FM @angealfa in #Brussels to discuss our cooperation confronting regional security challenges, including #Russia’s malign influence, #Iran’s destabilizing activities in the #MiddleEast, Allied burden-sharing & threats along #NATO’s southern flank. pic.twitter.com/adUnruvtAr

— Heather Nauert (@statedeptspox) 27 апреля 2018 г.