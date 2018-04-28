Ещё
Открыта регистрация участников на БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открыта регистрация участников на БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Стартовала регистрация участников на открытые чемпионат и первенство Иркутской области «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон — 2018», которые состоятся 21 июля на Еловском водохранилище под Ангарском. Это мероприятие является третьим событием в серии «Марафоны БАМ».
Участники триатлона будут состязаться в трех видах: в плавании, велогонке и беге. Соревнования проводятся по двум дистанциям: «Суперспринт», которая включает в себя плавание — 375 м, велогонку — 8 км, бег — 2,8 км, и «Спринт» — это плавание — 750 м, велогонка — 20 км, бег — 5,6 км.
В этом году организаторы Марафонов БАМ установили лимит на количество участников на основной дистанции «Спринт». Их будет 250 человек. Поэтому очень важно не упустить момент и забронировать свое место в стартовом створе.
Регистрация проводится на официальном сайте Марафонов БАМ — http://alpmarathon.ru/. Для регистрации необходима медицинская справка. Оргкомитет «Марафоны БАМ» застрахует каждого стартующего, зарегистрировавшегося в предварительный период регистрации онлайн. Для каждого прошедшего всю дистанцию подготовлена уникальная медаль финишера.
«Ангарск — единственная территория в Иркутской области, которая проводит настоящий кросс-триатлон на открытой воде, принять участие в котором может любой желающий. Причем нам удалось за достаточно короткий промежуток времени — 2-3 года — не только выйти на очень достойный уровень организации и проведения, но и опередить наших коллег из соседних территорий по численности участников», — отметил PR-директор оргкомитета «Марафоны БАМ» Артем Детышев.
Напомним, в прошлом году на старт двух дистанций вышло ровно 250 участников. Этот старт оказался самым массовым кросс-кантри триатлоном в Сибири. В абсолютном зачете среди мужчин победил Иван Титов из Красноярска, среди женщина первой стала Татьяна Башун из Красноярского края.
Организаторами соревнований являются оргкомитет #МарафоныБАМ @alpmarathon, администрация Ангарского городского округа при поддержке министерства спорта Иркутской области. Подробности на сайте alpmarathon.ru или в соцсетях по хештегу #ВСЕнаБАМ.
Советский спорт: последние новости
Руслан Нигматуллин: Рано называть «Локомотив» чемпионом «Интер» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск) Джейк Гюнтцель: Иногда тебе везет, и шайбы залетают с любых отскоков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Липницкая удивила откровенным фото14
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение