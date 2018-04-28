Открыта регистрация участников на БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон

Стартовала регистрация участников на открытые чемпионат и первенство Иркутской области «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон — 2018», которые состоятся 21 июля на Еловском водохранилище под Ангарском. Это мероприятие является третьим событием в серии «Марафоны БАМ».

Участники триатлона будут состязаться в трех видах: в плавании, велогонке и беге. Соревнования проводятся по двум дистанциям: «Суперспринт», которая включает в себя плавание — 375 м, велогонку — 8 км, бег — 2,8 км, и «Спринт» — это плавание — 750 м, велогонка — 20 км, бег — 5,6 км.

В этом году организаторы Марафонов БАМ установили лимит на количество участников на основной дистанции «Спринт». Их будет 250 человек. Поэтому очень важно не упустить момент и забронировать свое место в стартовом створе.

Регистрация проводится на официальном сайте Марафонов БАМ — http://alpmarathon.ru/. Для регистрации необходима медицинская справка. Оргкомитет «Марафоны БАМ» застрахует каждого стартующего, зарегистрировавшегося в предварительный период регистрации онлайн. Для каждого прошедшего всю дистанцию подготовлена уникальная медаль финишера.

«Ангарск — единственная территория в Иркутской области, которая проводит настоящий кросс-триатлон на открытой воде, принять участие в котором может любой желающий. Причем нам удалось за достаточно короткий промежуток времени — 2-3 года — не только выйти на очень достойный уровень организации и проведения, но и опередить наших коллег из соседних территорий по численности участников», — отметил PR-директор оргкомитета «Марафоны БАМ» Артем Детышев.

Напомним, в прошлом году на старт двух дистанций вышло ровно 250 участников. Этот старт оказался самым массовым кросс-кантри триатлоном в Сибири. В абсолютном зачете среди мужчин победил Иван Титов из Красноярска, среди женщина первой стала Татьяна Башун из Красноярского края.