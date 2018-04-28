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Тимощук: «Скроботов — очень психологически устойчивый парень»
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Тимощук: «Скроботов — очень психологически устойчивый парень» 

SPORT24.ru 1 час назад
Экс-капитан, а ныне один из тренеров «Зенита» Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ с ЦСКА и оценил вероятность выхода на поле 17-летнего защитника Ильи Скроботова.
«О некоем феномене тут действительно можно говорить. В том, что Илью заменили в Туле на 22-минуте, никаких проблем не вижу. Надо было перестроиться, замена получилась вынужденной. Но психологически этот парень очень устойчивый. С ним мы тоже общаемся, обговариваем и тренировочный процесс, и игровые эпизоды. Что касается стартового состава на воскресенье, то ситуация, думаю, такая: кто лучше проявил себя на протяжении этого недельного тренировочного цикла, тот и будет в основе. Все остальное не имеет значения. Включая возраст», — цитирует Тимощука.
Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 29 апреля в Петербурге и начнется в 16:30 мск.
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