«Ростов» обыграл «Тосно» в чемпионате России по футболу 

«Ростов» на домашнем стадионе обыграл «Тосно» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт".
Дублем в составе победителей отметился 22-летний нападающий Эльдор Шомуродов.
В середине первого тайма команда из Ленинградской области осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Александр Макаров.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Тосно».
Футбол. Чемпионат России. 28-й тур "Ростов" (Ростов-на-Дону) — «Тосно» (Тосно) — 2:0 Голы: 1:0 — Шомуродов, 67; 2:0 — Шомуродов, 72 Удаления: нет — Макаров, 26