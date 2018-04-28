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«Севилья» объявила об уходе Монтеллы с поста главного тренера
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«Севилья» объявила об уходе Монтеллы с поста главного тренера
Чемпионат.com
58 минут назад
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Фото:
Евро-футбол.Ру
«Севилья» на своём официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Винченцой Монтеллой.
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