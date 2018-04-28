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В Волгограде установили лимит на бесплатные билеты Кубка России по футболу
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В Волгограде установили лимит на бесплатные билеты Кубка России по футболу 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На Кубок России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене» 9 мая, будут выдавать не больше четырех пригласительных в одни руки.
— Билеты на матч между командами «Тосно» и «Авангард» можно получить на сайте kassir.ru, — уточняют в Российском футбольном союзе. — Поклонникам футбола достаточно найти в списке мероприятий Кубок России и выбрать свободное место. Оформляя заказ, волгоградцам придется заполнить информацию о себе. Пригласительные придут на электронную почту.
С 28 апреля фанаты смогут получить билеты по адресам:
— Улица Рабоче-Крестьянская, д. 11 (ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2). Время работы: Пн–Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 11.00 до 18.00, Вс: Выходной.
— Университетский проспект, д. 107 (вход Волга, 1 этаж). Время работы: ежедневно, с 10:00 до 22:00.
— Улица Землячки, д. 110Б, ТРК Комсомолл. Время работы: ежедневно, с 10:00 до 22:00.
В Российском футбольном союзе уточняют, что без пригласительных вход на «Волгоград Арену» будет закрыт. С утра корреспонденты V1.ru не смогли забронировать билет на Кубок России — выбрать места на стадионе пока невозможно.
Накануне «Ротор» объявил о продаже билетов на второй матч «Ротора». Оформить пропуск на игру волгоградской команды против «Крыльев советов» можно на сайте Kassir.ru.
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