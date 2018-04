Милнер первым получил карточку рекордсмена в FIFA 18

Данные карточки можно будет получить в паках в течение недели.

New #MOTM featuring Record Breaker James Milner available now for 7 days 🏋️ #FUT pic.twitter.com/XWQpLz2sug

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 27 апреля 2018 г.