Милнер первым получил карточку рекордсмена в FIFA 18 

Компания EA Sports добавила в FIFA 18 специальные карточки лучших игроков недавних матчей национальных кубков. Специальные MOTM-карточки получили Эден Азар ("Челси"), Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Робин ван Перси ("Фейеноорд"), Камиль Вильчек ("Бреннбю") и Каспер Слот ("Силькеборг"). Также карточку рекордсмена получил полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, который первым в истории Лиги чемпионов отдал 9 голевых передач.
Данные карточки можно будет получить в паках в течение недели.
New #MOTM featuring Record Breaker James Milner available now for 7 days 🏋️ #FUT pic.twitter.com/XWQpLz2sug
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 27 апреля 2018 г.