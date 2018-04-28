В Тюмени после смерти владелицы котокафе ищут дом для 60 кошек

В Тюмени из-за смерти владелицы котокафе «Мурка и Васька» ищут новых хозяев для 60 кошек. Сообщение об этом появилось в сообществе приюта во «ВКонтакте».

«Об этом очень тяжело писать, но сегодня ночью после продолжительной болезни умерла наша руководитель Ирина Викторовна Карпова … Как бы это ни было печально признавать, но заменить ее на посту руководителя приюта невозможно. Средства на оплату аренды закончились, деньги на корм вот-вот на исходе», — пишут сотрудники приюта.

Тюменцев, небезразличных к судьбе животных, просят взять кошек себе.

«Аренда помещения приюта оплачена до 6 мая. Но, тем не менее, мы просим всех у кого есть возможность, приютить у себя дома кого-нибудь из наших пушистых воспитанников!», — отмечают авторы сообщения.