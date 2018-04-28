В Тюмени после смерти владелицы котокафе ищут дом для 60 кошек 

В Тюмени из-за смерти владелицы котокафе «Мурка и Васька» ищут новых хозяев для 60 кошек. Сообщение об этом появилось в сообществе приюта во «ВКонтакте».
«Об этом очень тяжело писать, но сегодня ночью после продолжительной болезни умерла наша руководитель Ирина Викторовна Карпова… Как бы это ни было печально признавать, но заменить ее на посту руководителя приюта невозможно. Средства на оплату аренды закончились, деньги на корм вот-вот на исходе», — пишут сотрудники приюта.
Тюменцев, небезразличных к судьбе животных, просят взять кошек себе.
«Аренда помещения приюта оплачена до 6 мая. Но, тем не менее, мы просим всех у кого есть возможность, приютить у себя дома кого-нибудь из наших пушистых воспитанников!», — отмечают авторы сообщения.