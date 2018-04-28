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Сгорбленная Пугачева в мини-платье станцевала в детской школе
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Сгорбленная Пугачева в мини-платье станцевала в детской школе 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: Дни.ру
В Сети распространилось видео, на котором запечатлена Алла Пугачева. 69-летняя Примадонна дает урок в своей детской школе: показывает ребенку, как ему следует выступать — приплясывает, жестикулирует и подпевает.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram некогда популярный исполнитель, а теперь один из педагогов в детской школе Аллы Пугачевой «Рецитал», воспитывающей новые музыкальные таланты, Михаил Гребенщиков опубликовал видео с одного из уроков.
В ролике мальчик исполняет незабвенный хит Олега Газманова «Танцуй, пока молодой». Ребенок стоит на сцене, а возле подмостков пританцовывает Алла Пугачева. Примадонна внимательно следит за исполнением и дает ценные советы. При этом 69-летняя Алла одета, как девочка, в короткое клетчатое красное платье, черные колготы и тяжелые ботинки в тон. Завершали образ маленькая сумочка через плечо и шляпа.
Пугачева, проследив за юным учеником, начала на собственном примере показывать, как ему следовало выступать. Артистка сделала несколько поворотов вокруг собственной оси, а затем начала бурно жестикулировать, давая понять, что маленькому певцу нужно не только самому зажигательно двигаться на сцене, но и заставлять танцевать зрителей в зале. «Творческий процесс», — коротко назвал происходящее Михаил Гребенщиков, который, к слову, тоже появился в кадре.
Пользователи сети немедленно отреагировали на публикацию. «Молодцы! Успехов юным дарованиям! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Михаил, так вы по-прежнему в Команде? Очень рад! В том году были такие классные видео из Рецитала!», «Великая», — высказались поклонники.
А вот в других социальных сетях, где быстро распространилось видео, оценки оказались неоднозначными. Рядом с положительными отзывами соседствовали и критические. «Да куда ей танцевать? Вся сгорбленная вон ((», «Даааа… Ну и платье… Уж не девочка такие короткие носить…», «Пугачева все никак не уймется.бабке под 70 а все пляшет», — прокомментировали зрители.
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