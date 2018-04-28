Василенко может стать депутатом заксобрания

Региональный политсовет партии «Единая Россия» предложил избирательной комиссии Ростовской области кандидатуру бывшего заместителя губернатора Вячеслава Василенко для замещения вакантной должности депутата областного заксобрания. Информация об этом опубликована на сайте ЕР.

Известно, что Василенко займет место депутата Арташеса Арутюнянца, который неожиданно решил сдать свой мандат.

Отметим, что на днях Арутюнянц досрочно сложил свои полномочия. Он написал заявление об отставке по собственному желанию.

По словам секретаря ростовского реготделения ЕР, председателя заксобрания Александра Ищенко , необходимость принятия такого решения возникла в связи с досрочным прекращением полномочий Арутюнянца.

В настоящее время кандидатуру Василенко направили в президиум генерального совета партии для согласования.