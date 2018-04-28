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Василенко может стать депутатом заксобрания
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Василенко может стать депутатом заксобрания 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Региональный политсовет партии «Единая Россия» предложил избирательной комиссии Ростовской области кандидатуру бывшего заместителя губернатора Вячеслава Василенко для замещения вакантной должности депутата областного заксобрания. Информация об этом опубликована на сайте ЕР.
Известно, что Василенко займет место депутата Арташеса Арутюнянца, который неожиданно решил сдать свой мандат.
Отметим, что на днях Арутюнянц досрочно сложил свои полномочия. Он написал заявление об отставке по собственному желанию.
По словам секретаря ростовского реготделения ЕР, председателя заксобрания Александра Ищенко, необходимость принятия такого решения возникла в связи с досрочным прекращением полномочий Арутюнянца.
В настоящее время кандидатуру Василенко направили в президиум генерального совета партии для согласования.
«Василенко уже участвует во внутрипартийном праймериз «Единой России» перед выборами в сентябре. Почему именно он заменил Арутюнянца? Потому что Василенко свой человек, проверенный. К тому же с 2011 года он занимал пост министра сельского хозяйства. Для него это приглашение в заксобрание своеобразные утешительный приз», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» политолог Роман Базиков.
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