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Валерий Каменский: Главная проблема ЦСКА в финале Кубка Гагарина была не в тактике, а в инфекции
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Валерий Каменский: Главная проблема ЦСКА в финале Кубка Гагарина была не в тактике, а в инфекции 

Советский спорт 14 минут назад
— Для фанатов ЦСКА вы до сих пор один из кумиров. Переживаете поражение армейцев в финале розыгрыша Кубка Гагарина? — Слово «переживаю» не совсем точное, но я был удивлен, когда «Ак Барс» в таком сжатом формате — из пяти матчей — прошел красно-синих. Казань сыграла очень строго, по системе, на результат, тогда как ЦСКА не выработал все сто процентов своих ресурсов.
— Ошибки в тактике? — Мне показалось, что решающей стала та вирусная эпидемия, которая охватила ЦСКА. При всем уважении к «Ак Барсу» все-таки в серии против СКА мы видели других армейцев Москвы. Характерный пример — молодой и талантливый Капризов, который в армейском дерби явно выделялся, а в финале, казалось, играл из последних сил. Учитывая энергозатратную систему игры ЦСКА, это стало решающим фактором. В общем я думаю, что главная проблема армейцев была не в тактике, а в инфекции, — считает Каменский.
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