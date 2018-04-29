Валерий Каменский: Главная проблема ЦСКА в финале Кубка Гагарина была не в тактике, а в инфекции

— Для фанатов ЦСКА вы до сих пор один из кумиров. Переживаете поражение армейцев в финале розыгрыша Кубка Гагарина? — Слово «переживаю» не совсем точное, но я был удивлен, когда «Ак Барс» в таком сжатом формате — из пяти матчей — прошел красно-синих. Казань сыграла очень строго, по системе, на результат, тогда как ЦСКА не выработал все сто процентов своих ресурсов.