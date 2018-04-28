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Монстрация в Хабаровске пройдет от «Динамо» до Амура
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Монстрация в Хабаровске пройдет от «Динамо» до Амура 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Соцсети облетела новость о том, что в Хабаровске муниципальные власти запретили проводить традиционную молодёжную акцию «Монстрация». Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» разбирался, кто что кому запретил, и на каком основании. Впервые такое забавное костюмированное шествие состоялось в Хабаровске в 2011 году. Как объясняют организаторы акции, монстрация — массовая художественная акция в форме демонстрации с несерьезными лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения, как художественную технику, при помощи которой они осмысляют окружающую действительность. В этом году акция назначена на 1 мая, на 14 часов в парке «Динамо»
— Я не знаю кто кому что запретил. Мы, конечно, разговаривали с организатором действа Перовым. Но речь шла о безопасности участников, о культуре и эстетике, о возможной названия шествия. Что это такое «монстрация»? Монстры идут, что ли? Может, лучше что-нибуть позитивное придумать? «Худпарад», «стильпарад», или другой какой-нибудь вариант, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета молодёжной политики правительства Хабаровского края Евгений Дёмин. — Заметьте, речи не шло о запрете шествия.
По словам Евгения Дёмина, речи не было и об оппозиционных лозунгах в рядах монстрантов. В конце концов, если ребята будут нарушать существующее законодательство нецензурными или оскорбительными транспарантами, или ещё как-либо — с этим уже будут разбираться правоохранительные органы.
— Молодёжь у нас хорошая, активная и позитивная, — уверен Евгений Дёмин. — Думаю, ничего подобного не будет.
Как сообщил сегодня в соцсетях сам организатор акции Павел Перов, согласование на проведение шествия в администрации города ему выдали. Сбор участников в 14.00 у входа в парк «Динамо». Монстрация пройдет до набережной Амура по нечетной стороне улиц Карла Маркса и Муравьева-Амурского.
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