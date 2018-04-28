Пять новых технологий на Чемпионате мира по футболу в России

1. Система видеоповторов (VAR)

В марте 2018 года Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила использование систем видеопомощи арбитрам (VAR — video assistant referee) на чемпионате в России. Последние два года эта система использовалась в 20 различных турнирах по всему миру — в том числе на Кубке Конфедераций, проходившем в России летом 2017 года. На чемпионате мира VAR будет работать впервые. Как работает VAR: Три видеоассистента следят за матчем с помощью камер, которые передают изображение на мониторы центрального компьютера. Они могут перепроверить эпизод, показавшийся им спорным. Если они приходят к выводу, что мяч не пересек линию ворот и гола не было — они сообщают об этом арбитру. Главный рефери матча может прислушаться к ассистентам или самостоятельно просмотреть видеоповтор эпизода на специальном устройстве, похожем на планшет. Для этого судья обязан подойти к бровке поля у центральной линии.

Для видеофиксации гола ассистенты используют разные системы. Одобрение FIFA получили три: британская Hawk Eye («Ястребиный глаз»), а также немецкие GoalControl-4D и GoalRef. Чем они отличаются:

Hawk Eye: на крыше стадиона, по всему периметру, устанавливается от 7 до 14 высокоскоростных камер. Камеры передают изображение на центральный компьютер, в модель игрового поля. Система моделирует траекторию полета мяча — для этого нужно, чтобы движение мяча успели зафиксировать хотя бы две камеры. Если мяч пересек линию, главный арбитр получает сигнал на свои часы — гол. GoalControl-4D: у ворот также ставятся 14 высокоскоростных камер, которые отслеживают перемещения мяча и при необходимости отправляют сигнал на наручные часы арбитру. GoalRef использует не камеры, а электромагнитную индукцию. К штангам и перекладине футбольных ворот крепятся специальные датчики, которые создают магнитное поле. Когда мяч полностью пересекает линию ворот и выходит за пределы этого поля, чип внутри него начинает пищать. В эту секунду главный арбитр получает сигнал на свои часы — гол.

Видеоповторы уже использовались во время Кубка Конфедераций на четырех из 12 стадионов, где будут проходить матчи ЧМ-2018. Это стадионы «Фишт» в Сочи, «Открытие Арена» в Москве, «Санкт-Петербург» и «Казань-Арена». Установкой оборудования занималась ФИФА, она же займется этим на оставшихся стадионах. После чемпионата систему демонтируют и увезут.

2. Исчезающий спрей Cпрей нужен для обозначения линии, у которой должны стоять футболисты при построении в «стенку» для штрафного удара. Первый спрей под названием Spoony был придуман бразильским изобретателем Гейне Аллеманье в 2000 году. Спустя два года он получил на него патент, после этого Spoony использовали на многих международных футбольных соревнованиях. В 2014 году последняя коммерческая версия спрея — «9-15» использовалась на чемпионате мира в Бразилии. С 2015 года использование спрея судьями во время матча рекомендовано Российской футбольной премьер-лигой. Как это работает: Арбитр выдавливает спрей из баллончика на газон. С его помощью он отмечает точку, с которой будет нанесен штрафной удар, а также линию, за которую не могут выходить футболисты, стоящие в стенке. Через несколько минут спрей исчезает. Если какой-то игрок выходит за линию, он может получить желтую карточку. Это позволяет судьям более строго следить за соблюдением правил.

Аллеманье в 2017 году обвинил ФИФА в краже спрея на чемпионате мира в Бразилии, спор продолжается до сих пор. Производством спрея сейчас занимаются и другие компании (спрей какого производителя будет использоваться в России, пока не известно). В России первая версия спрея TEN+1 совместного стартапа наноцентров «Техноспарк» (Троицк) и «Дубна» Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО была представлена для испытаний в 2016 году. Как сообщили Rusbase в пресс-службе Роснано, разработчики TEN+1 — компания «Спортек», после этого доработали свой продукт. В частности, они сделали более прочным крепление баллона, чтобы он не мешал арбитру, если ему надо, например, бежать из одного конца поля в другой во время матча. Кроме этого, «Спортек» надо было «решить проблему разного поведения спрея при холодной и жаркой погоде». В итоге появилась линейка разных составов пены для низких и высоких температур воздуха, а также для натуральных и искусственных покрытий футбольного поля. TEN+1 был вновь испытан в 2017 году на международном турнире по футболу Kaluga Junior Cup, матчах первенства России по футболу, на Открытом чемпионате Троицка и на других разовых мероприятиях московского региона. Сейчас компания «Спортек» принимает заказы на поставку спрея в июле.

3. «Умный мяч» от Adidas Новые виды футбольных мячей разрабатывают для каждого крупного турнира. В ноябре 2017 года Adidas представила официальный мяч ЧМ-2018 в России. Он получил название Adidas Telstar. Его дизайн напоминает первую модель этого мяча — Telstar 1970 года. Новый мяч, однако, стал намного более технологичным: благодаря чипу NFC, вклеенному в одну из панелей покрышки.

NFC (Near Field Communication) — это технология беспроводной передачи данных между двумя устройствами, расположенными близко друг к другу. Ее поддерживает большинство смартфонов Android и iPhone, начиная с седьмой модели. Владельцы Android могут приложить смартфон к чипу, тогда у них откроется страница с описанием мяча и футбольными новостями adidas. На iPhone можно считывать NFC-чип с помощью одного из специальных приложений, которые можно бесплатно скачать в App Store.

4. Беспилотные автобусы

Болельщиков в Москве на чемпионате-2018 будут возить беспилотные автобусы — об этом в июне 2017 года заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович . Такие автобусы в России производят две фирмы: группа компаний Volgabus вместе с компанией BMG (Bakulin Motors Group) и ПАО «Камаз» вместе с Научно-исследовательским центром НАМИ. Автобус Volgabus называется Matrёshka, автобус «Камаз» — «Шатл». Как будет работать Matrёshka:

В Volgabus разработали три разных модели — маленькие автобусы на 4-6 человек, средние — на 8-12, и большие — на 20 пассажиров. По сути, их можно выстроить в ряд как реальных матрешек. В них установят восемь высокочастотных камер, которые будут отслеживать столбы, ямы, пешеходов и прочие препятствия на дороге. «Матрешка» будет ехать не очень быстро: со скоростью 15-20 км/ч, в этом случае автобус сможет затормозить, если потребуется. При полном заряде батареи он сможет проехать 130 км с максимальной скоростью 30 км/ч. Как будет работать «Шатл»:

Автобус «Камаза» вмещает 12 человек, сидячих мест — всего шесть. Двери у «Шатла» способны открываться с обеих сторон, в салоне установлены информационные дисплеи. По закрытым территориям автобус будет ехать со скоростью 25 км/ч, его максимальная скорость — 40 км/ч. Вызвать «Шатл» можно будет при помощи специального мобильного приложения, которое устанавливается на смартфон или на планшет. Автобус может самостоятельно развезти пассажиров, получив данные о пункте назначения и желаемых остановках. При полном заряде батареи он сможет проехать до 200 километров, подзаряжаться будет на специальных остановках.

5. 3D-сканеры для болельщиков 3D-сканер Portal был представлен центром виртуальной реальности КРОК в начале апреля на Международной конференции по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений MarSpo-2018. Сообщалось, что у стенда КРОК участники мероприятия могли «создать свою цветную 3D-модель, почти вживую побывать на стадионе ЦСКА, а также примерить на себя форму футбольного клуба».

Разработкой сканера занимается российская компания Texel, он используется для получения 3D-моделей людей и крупногабаритных объектов. Директор и основатель Texel Сергей Климентьев сообщил Rusbase, что сканер «будет использоваться крупнейшим спонсором FIFA в нескольких городах». Климентьев отказался раскрывать детали сделки до ее официального объявления, но уточнил, что примеркой формы дело не ограничится.

«Функционал будет другой, деталей раскрывать не могу. Будет гораздо интереснее. Мы предоставляем свою технологию автоматической анимации, она будет использована с рядом технологий, включая AR и motion tracking», — пояснил Климентьев.

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