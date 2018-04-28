В Dentsu опровергли интерес основателей компании к покупке прав на показ РФПЛ 

Директор по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью Dentsu Aegis Network Russia Ирина Белозёрцева опровергла интерес основателей компании к покупке прав на телетрансляцию матчей РФПЛ. «Информация о том, что основатели Dentsu Aegis Network Russia и O. K. Solutions Олег Поляков и Кирилл Матвеев предложили РФПЛ 11 млрд руб. за полный пакет вещательных прав на следующие пять сезонов, не соответствует действительности. „Агентство спортивного маркетинга“, отправившее президенту РФПЛ Сергею Прядкину письмо с данным предложением, обращалось с предложением вложить финансовые средства к инвесткомпании O. K. Solutions. Однако ни о каких договорённостях и конкретной сумме речи не идёт», — сказала Белозёрцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Ранее РБК сообщил, что Агентство спортивного маркетинга предложило 11 млрд рублей за права на показ РФПЛ в течение следующих пяти лет.