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Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярду стартовал в Иркутске
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Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярду стартовал в Иркутске 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Чемпионат Сибирского федерального округа по бильярдному спорту стартовал сегодня в бильярдном клубе «Меткий» в Иркутске. Участие в соревнованиях принимают 68 спортсменов из Бурятии, Красноярского и Забайкальского краев, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей.
«В этом году впервые за шесть лет, которые мы проводим Сибирский федеральный округ, собралось такое многочисленное представительство. Все регионы, которые продвигают бильярдный спорт в Сибири приехали к нам. Состав участников очень сильный — в их числе четыре мастера спорта, 13 кандидатов в мастера спорта. Посмотреть будет на что», — рассказал вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.
Иркутскую область представляют спортсмены из Ангарска, Братска и Иркутска. Лидеры сборной региона — иркутяне Михаил Корчинов, Владимир Шафиров, Валентин Захаров, Глеб Луценко и ангарчанин Андрей Абузьяров.
Сегодня проходят игры предварительного этапа у мужчин. Завтра в 10.00 часов начнется женская категория. Финалы как в женской, так и мужской категориях запланированы на 30 апреля.
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