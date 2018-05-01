Эванс, Хингис, Агасси, Гаске и другие теннисисты, употреблявшие наркотики

Даниэль Эванс вернулся в тур после годичной дисквалификации за приём кокаина. Хингис, Каприати, Агасси и другие тоже баловались наркотиками.

Эванс и кокаин

Даниэль Эванс проводит свой первый турнир после дисквалификации за приём кокаина. Дисквалификация завершилась 23 апреля, и Ассоциация тенниса Великобритании сразу предоставила своему теннисисту wild card в квалификацию «челленджера» в Глазго, которую он успешно прошёл. А за год до того, 24 апреля 2017 года, Эванс сдал положительную допинг-пробу на кокаин и его метаболиты. Монреальская лаборатория ВАДА спустя два месяца уведомила об этом спортсмена, а сам он попросил ATP не сообщать об этом общественности, поскольку хотел в стиле Марии Шараповой совершить явку с повинной.

Почему всего годичная дисквалификация? Мартину Хингис, например, за приём того же наркотика в 2007 году отстранили от соревнований на два года. Эвансу удалось доказать, что он принимал кокаин за четыре дня до своего первого матча в Барселоне, то есть не по ходу игровой недели. Кроме того, количество наркотика было сравнительно небольшим. Учитывалось и то, что Эванс «попался» в первый раз. Правда было одно «но»: Даниэль взял пакетик с наркотиком с собой на турнир и положил его в отделение сумки, где лежали его разрешённые лекарства. Считается, что он его принял в Англии после похорон друга своей матери. Взвесив все «за» и «против», трибунал ITF отстранил игрока на год и поблагодарил за то, что тот сотрудничал со специальной комиссией, отвечал на все вопросы и не пытался оспаривать решение.

«Просто хотел расслабиться»

Эванс не стал отвечать на вопрос о том, принимал ли он кокаин до того, но сохранённый пакетик даёт основания полагать, что это не единичный случай. «Я принял кокаин, потому что у меня был стресс, но основная причина — моя глупость». Даниэль уверяет, что он не пытался улучшить свои спортивные результаты, а просто искал расслабления. Сейчас, спустя год после положительной допинг-пробы, Эванс не устаёт повторять, что наносил вред не только себе, но и своим близким, друзьям и болельщикам. По его словам, больше он никогда не будет прибегать к наркотикам.

Энди Маррей, комментируя дисквалификацию своего соотечественника, заявил, что Даниэль совершает ошибку уже не в первый раз. Мы не знаем, что конкретно имел в виду Энди, но Эванс и раньше попадал в неприятные ситуации. Десять лет назад Ассоциация тенниса Великобритании (LTA) отказала ему в поддержке на четыре месяца, поскольку в день матча на Уимблдоне он до трёх утра «зависал» в ночном клубе. LTA ещё дважды отказывалась от своего спортсмена из-за его нежелания выкладывать и уделять теннису достаточное время. В разгильдяйстве её обвинил и бывший тренер Жюльен Хоферлин: «Он не хотел ничем жертвовать ради тенниса». Однажды Эванс просто не явился на турнир и был оштрафован. По словам ещё одного британца, Кайла Эдмунда , Даниэль — весёлый парень, с которым легко общаться, но иногда он с этим весельем перебарщивает.

Чиновники поверили Агасси и Гаске. Как выяснилось, зря Конечно, Эванс — не первый, кто балуется наркотиками вообще и кокаином в частности. Менеджер Бьорна Борга Ларс Скарке в своей книге передал свой разговор со знаменитым шведом. Борг говорил, что в 70-х он не знал ни одного теннисиста, который бы не употреблял наркотики, а три четверти «сидели» на них на постоянной основе. Джон Макинрой в своей книге тоже подтвердил эту информацию, а Андре Агасси в своей автобиографии признался, что обманул руководителей ATP и избежал наказания, хотя на самом деле употреблял метамфетамин.

Чиновники поверили в самое простое объяснение: Андре выпил воды из стаканчика друга, а именно тот баловался наркотиками. В 2009-м поверили и Ришару Гаске. Француз заявил, что кокаин попал в его организм после поцелуя с девушкой в ночном клубе во Флориде. Гаске отделался всего 2,5 месяцами дисквалификации. Это минимальный срок, который встречался в истории за приём кокаина.

Макинрой и Борг не скрывали, что «сидели» на наркотиках

Диего Хиппердингер, Симон Льярос, Джейми Бурдекин, Мартина Хингис, Максимилан Абель — все они получили за положительный допинг-тест на кокаин два года. На рубеже веков наказания были мягче: в конце 90-х Матс Виландер и Карел Новачек получили лишь три месяца, такое же наказание получила в начале века Лурдес Домингес-Лино за всё тот же кокаин. Макинрою, Боргу и другим героям 70-80-х повезло ещё больше, потому что тогда допинг-тесты вообще не проводились и теннисисты даже не скрывали, что повально употребляют различные наркотики.

Мартина Хингис утверждала, что не принимала кокаин, но доказать свою невиновность не сумела и получили двухлетнюю дисквалификацию. Швейцарка решила объявить о завершении карьеры, но позднее она её возобновила и добилась больших успехов в парном и смешанных разрядах. Матса Виландера дисквалифицировали уже тогда, когда он и вовсе закончил карьеру. Результаты допинг-проб, взятых на одном из его последних турниров, стали известны уже тогда, когда швед повесил ракетку на гвоздь. Тем не менее, в самом конце своей карьеры он подпортил свою репутацию.

Каприати пристрастилась к наркотикам ещё в 18 лет Правда, по сравнению с Дженнифер Каприати Виландер — просто ангел. Ещё будучи тинейджером Дженнифер пристрастилась к лёгким наркотикам — сигаретами с марихуаной. Затем, как и Хингис с Виландером, перешла на кокаин, а также пробовала экстази. Суд обязал 18-летнюю девушку пройти курс лечения от наркозависимости. Она вернулась в теннис, выиграла три «Шлема» и стала первой ракеткой мира. Каприати завершила карьеру довольно рано — в 28 лет. Американка вновь ступила на скользкую дорожку и в 2010 году попала в больницу из-за передозировки наркотиков.

Кокаин — самый популярный наркотик, который используют теннисисты, на втором месте находится марихуана. Интересно, что на ней впервые попался теннисист-колясочник Трэвис Моффат в 2004 году. Ещё как минимум восемь теннисистов тоже употребляли марихуану, но их имена любителям тенниса вряд ли что-то скажут: никто из них никогда не попадал в топ-200. Вообще волна положительных допинг-тестов на наркотики прошла в середине прошлого десятилетия. За последние 10 лет их находили только у двух человек — Гаске в 2009-м и Эванса в 2017-м. Даниэль заявил, что сильно скучал по теннису и не находил себе места дома. Британец уверяет, что свой урок он получил и больше к наркотикам не вернётся.