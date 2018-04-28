Ферстаппен и Риккардо променяли болиды F1 на LADA 4×4

Вот уже более 40 лет АвтоВАЗ выпускает свой первый легкий внедорожник ВАЗ 2121 НИВА, или, как его знают сегодня, LADA 4x4. Автомобиль устроил настоящую революцию, став первым SUV с несущим кузовом, дав жизнь такому классу как кроссоверы, сегодня являющемуся лидером по росту популярности и объемов продаж.

Конечно, будучи внедорожником, да еще и довольно старой конструкции, LADA 4x4 далека от таких понятий как четкий отзывчивый руль, устойчивость в маневрах и динамичность. Однако, это не испугало профессиональных пилотов Formula 1 команды Red Bull Racing Даниэля Риккардо Макса Ферстаппена и привыкшие сидеть за рулем стремительных болидов гонщики опробовали LADA 4x4 на горных тропах заповедника Гобустан в Азербайджане.

Естественно, это был не простой тест-драйв, а настоящее дерби по каменистой местности против такой же Нивы, но под управлением двух местных парней. Ферстаппену выпала честь усесться в водительское кресло, а Риккардо принял на себя обязанности штурмана, правда, не особенно хорошего, ведь местность он не знал и натыкался на стада овец, в то время как противник, учитывая это, использовал свои знания, чтобы вырваться вперед.

https://youtu.be/Ya7QA-_p64U

В итоге, победила дружба, а Риккардо настолько проникся к машинам LADA, что пообещал организовать целую серию подобных соревнований с его участием, где он будет биться против дюжины профессиональных гонщиков на Ладах.