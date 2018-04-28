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Дмитрий Азаров поздравил тольяттинских профессионалов с Днем Весны и Труда
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Дмитрий Азаров поздравил тольяттинских профессионалов с Днем Весны и Труда 

ТРК Губерния 1 час назад
Глава региона в канун Дня Весны и Труда поздравил жителей Тольятти. На торжествах чествовали профессионалов своего дела — водителей, сварщиков, аппаратчиков, инженеров, социальных работников. Почетными гостями праздника стали легенды Волжского автозавода, Герои Социалистического Труда Василий Малыхин, Владимир Маркелов, Николай Шурганов. Особое внимание Дмитрий Азаров акцентировал на том, что для решения стоящих перед страной и регионом задач необходимо повышать престиж рабочих профессий и готовить высококвалифицированные кадры с самого юного возраста.
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