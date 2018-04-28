Ещё
9 мая состоится I Всероссийский детско-юношеский турнир по борьбе самбо «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Ещё

9 мая состоится I Всероссийский детско-юношеский турнир по борьбе самбо «Бессмертный полк» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
I Всероссийский детско-юношеский турнир по борьбе самбо «Бессмертный полк», посвящённый «Дню Победы» в Великой Отечественной Войне пройдет 9 мая в 11.00 в СК «Конструктор» (г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32).
Турнир проводится в поддержку народно-патриотической акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» при поддержке и участии Департамента спорта г. Москвы, Международной федерации самбо (FIAS), Всероссийской федерации самбо, Федерации самбо Москвы, Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области, Российского союза ветеранов, Московского регионального отделения партии «Единая Россия», Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в г. Москве, исполком местного отделения ВПП " Единая Россия " ЗАО г. Москвы, Московского городского отделения «Боевого братства», ДОСААФ России, АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».
Соревнования будут освещаться в СМИ, включая информационное агентство «Ветеранские вести», газету «Красная Звезда», журнал «Самозащита», Национальную Ассоциацию центров спортивной информации и другие.
В торжественном открытии соревнований и чествовании ветеранов примут участие видные государственные и общественные деятели России, известные спортсмены, чемпионы мира по самбо и дзюдо. Для ветеранов, гостей и участников соревнований выступят популярные российские артисты, лауреаты Всероссийского конкурса военно-патриотической авторской песни «Музыкальная гавань».
На Западе Москвы: последние новости
Велосипедист Фили-Давыдкова стал первым на чемпионате Европы Партийцы и молодогвардейцы района Солнцево навестили ветерана Великой Отечественной войны Самые вредные наушники – внутриканальные, вакуумные или, как говорят в народе, «затычки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка9
Англия в истерике. Символ страны решили продать37
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение