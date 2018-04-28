9 мая состоится I Всероссийский детско-юношеский турнир по борьбе самбо «Бессмертный полк»

I Всероссийский детско-юношеский турнир по борьбе самбо «Бессмертный полк», посвящённый «Дню Победы» в Великой Отечественной Войне пройдет 9 мая в 11.00 в СК «Конструктор» (г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32).

Соревнования будут освещаться в СМИ, включая информационное агентство «Ветеранские вести», газету «Красная Звезда», журнал «Самозащита», Национальную Ассоциацию центров спортивной информации и другие.

В торжественном открытии соревнований и чествовании ветеранов примут участие видные государственные и общественные деятели России, известные спортсмены, чемпионы мира по самбо и дзюдо. Для ветеранов, гостей и участников соревнований выступят популярные российские артисты, лауреаты Всероссийского конкурса военно-патриотической авторской песни «Музыкальная гавань».