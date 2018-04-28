9 мая состоится I Всероссийский детско-юношеский турнир по борьбе самбо «Бессмертный полк» 

I Всероссийский детско-юношеский турнир по борьбе самбо «Бессмертный полк», посвящённый «Дню Победы» в Великой Отечественной Войне пройдет 9 мая в 11.00 в СК «Конструктор» (г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 32).
Турнир проводится в поддержку народно-патриотической акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» при поддержке и участии Департамента спорта г. Москвы, Международной федерации самбо (FIAS), Всероссийской федерации самбо, Федерации самбо Москвы, Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области, Российского союза ветеранов, Московского регионального отделения партии «Единая Россия», Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в г. Москве, исполком местного отделения ВПП " Единая Россия " ЗАО г. Москвы, Московского городского отделения «Боевого братства», ДОСААФ России, АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».
Соревнования будут освещаться в СМИ, включая информационное агентство «Ветеранские вести», газету «Красная Звезда», журнал «Самозащита», Национальную Ассоциацию центров спортивной информации и другие.
В торжественном открытии соревнований и чествовании ветеранов примут участие видные государственные и общественные деятели России, известные спортсмены, чемпионы мира по самбо и дзюдо. Для ветеранов, гостей и участников соревнований выступят популярные российские артисты, лауреаты Всероссийского конкурса военно-патриотической авторской песни «Музыкальная гавань».