В Совфеде назвали количество незаконно вывезенных из страны денег

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что, по независимым оценкам, с 2000 по 2017 год из России в нарушение закона были вывезены более 430 млрд долларов США.

"По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики", — приводит его слова РИА Новости

Бондарев отметил, что незаконный вывод капитала из страны является фактором, который не позволяет России добиться прорывного развития в экономике.

Ранее глава Росфинмониторинга заявил, что после изучения панамского, райского и английского досье выяснилось, что россияне, в том числе чиновники различных уровней, замешаны в выводе средств и проведении сомнительных операций на несколько миллиардов рублей.

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