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Касьянов считает Зубкова оптимальным кандидатом на пост главы Федерации бобслея России
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Касьянов считает Зубкова оптимальным кандидатом на пост главы Федерации бобслея России 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Лидер сборной России по бобслею Александр Касьянов считает, что Александр Зубков должен продолжить работу на посту президента Федерации бобслея России и после выборов руководства организации, которые пройдут в ближайшие месяцы. Об этом Касьянов сообщил ТАСС.
Выборы президента Федерации бобслея России согласно уставу должны пройти в течение шести месяцев после окончания Олимпийских игр — до 25 августа 2018 года. Зубков был выбран главой Федерации 2 июня 2016 года, сменив на этом посту Георгия Беджамова, сбежавшего из страны после многочисленных финансовых нарушений. В конце марта по окончании чемпионата России Зубков рассказал ТАСС, что вновь выдвинет свою кандидатуру на выборах главы Федерации бобслея России.
"Во многих странах атлетам и дела особого нет до того, кто является президентом федерации по их виду спорта, ведь все отлажено давным-давно, — заметил Касьянов. — В нашей стране в силу ее особенностей это пока не так, поэтому мне и моим товарищам небезразлично, кто стоит у руля. За то время, пока я нахожусь в спорте, в Федерации бобслея России сменился уже не один руководитель. Скоро будут очередные выборы, и пока кроме Александра Зубкова я не вижу других достойных кандидатов на этот пост".
Собеседник ТАСС отметил, что в сборных России по бобслею остаются нерешенные проблемы. «Но за два прошедших года преодолеть отставание было невозможно. Нужно еще время, чтобы догнать наших основных конкурентов. А показать результат на той же Олимпиаде, как все понимают, нам помешали чиновники Международного олимпийского комитета, несправедливо отстранившие меня и других спортсменов от участия в Играх-2018», — считает Касьянов.
Сразу после окончания зимних Олимпийских игр 2018 года в адрес действующего руководства Федерации со стороны бывших тренеров сборной России прозвучало немало критики.
"Одним из самых главных аргументов против Зубкова, по мнению его оппонентов, является его причастность к допинговому скандалу на Играх-2014, который раздули на пустом месте Родченков и Макларен. Странная ситуация получается: наше государство продолжает считать Зубкова, меня и других оболганных спортсменов чистыми и провело после Олимпиады специально для нас альтернативные соревнования. А есть люди у нас в стране, которые, видимо, так не считают, и в угоду собственным интересам, пытаются использовать этот сомнительный козырь", — заключил Касьянов.
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